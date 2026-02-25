El elogio de Claudio Úbeda a Adam Bareiro tras el triunfo de Boca en Copa Argentina: "Su llegada es positiva"

Boca venció 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy con un doblete de Adam Bareiro. Claudio Úbeda destacó la actuación y los aportes al plantel de su nuevo delantero.

Boca Juniors se impuso, sin demasiada contundencia pero sí con autoridad, por 2-0 sobre Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy este martes por los 32avos de final la Copa Argentina. Un importante respiro para el equipo de Claudio Úbeda, que viene muy cuestionado tras los malos resultados recientes en el Torneo Apertura.

El autor de los dos goles y la gran figura de la noche fue Adam Bareiro, cuya titularidad llamó bastante la atención teniendo en cuenta que había llegado al club hace apenas unos pocos días, pero que respondió con un doblete en su debut. Su actuación le valió los elogios de todo el pueblo xeneize, incluido el entrenador.

Claudio Úbeda elogió a Adam Bareiro Claudio Úbeda elogió a Adam Bareiro "Adam es un centrodelantero con características diferentes a los que tenemos. Es un 9 que aguanta y descarga bien de espalda, y se queda permanentemente en el área para encontrar los desbordes y los centros del equipo. Eso es importante porque nos da recambio", recalcó el Sifón en conferencia de prensa.

Por otro lado, descartó que pueda llegar a generarle problemas ante la cantidad de futbolistas que tiene en el puesto: "No me mete presión. Siempre es preferible tener ese tipo de complicaciones, que te generen dudas sobre a quién elegir y a quién poner. Su llegada es positiva y ayuda a competir y a potenciar a los otros delanteros que ya están en el club. Siempre termina jugando el que mejor esté haciendo las cosas", sostuvo Úbeda.