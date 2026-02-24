Con doblete de Adam Bareiro, Boca venció 2-0 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por la Copa Argentina

El autor de ambos goles fue Adam Bareiro, que en su estreno con la camiseta azul y oro le dio al equipo la clasificación a la próxima instancia. El primer tanto llegó sobre el cierre del primer tiempo, al minuto 41, mientras que el segundo lo convirtió en el complemento, a los 58'.

La primera llegada de peligro fue para el Xeneize, a los 4', con un mano a mano por derecha del delantero paraguayo, que quiso picar la pelota pero no pudo superar el achique del arquero Nicolás Dormisch. El cuadro albiverde tuvo su primer acercamiento a los 13', con un remate potente, bajo y al primer palo del extremo Franco Cáseres, desde el borde izquierdo del área, que se fue ancho.

A los 30 minutos, el volante Tomás Belmonte capturó una pelota suelta en el área y remató rápidamente, aunque un defensor alcanzó a bloquear su disparo. Luego habría una llegada clara a los 38', con un córner bajo al primer palo que permitió el disparo de palomita del defensor Marco Pellegrino, el cual dio en el travesaño.

A los 41', luego de un centro desde la izquierda del extremo Lucas Janson, Adam Bareiro empujó la pelota sobre el primer palo para marcar el 1-0.

Boca tuvo el primer ataque de riesgo del complemento en el primer minuto, con un pase largo del defensor Nicolás Figal para el volante Williams Alarcón, que quedó mano a mano pero no tuvo recursos para superar el achique de Dormisch. A los 58', un centro del carrilero Malcom Braida al primer palo habilitó el cabezazo de Bareiro, que convirtió su segundo gol en la noche y puso el 2-0.

El segundo gol de Bareiro para el 2-0 de Boca

Cuando iban 64 minutos, un centro atrás desde la derecha del volante Tomás Belmonte habilitó al mediocampista Milton Delgado, cuyo remate bajo y centralizado fue desviado por Dormisch, aunque el rebote casi se mete por su palo derecho.

A los 78', un pase en profundidad dejó mano a mano al atacante Miguel Merentiel, que intentó abrir el pie derecho pero el guardameta de Gimnasia pudo desviar su remate de gran manera. En los 87', un disparo cargado de potencia de Braida desde la medialuna del área dio en el poste derecho de Dormisch.

Con el triunfo, Boca alcanzó los 16avos de final de la Copa Argentina, instancia en la que deberá medirse con el ganador entre Sarmiento y Tristán Suárez.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Boca Juniors - Gimnasia de Chivilcoy