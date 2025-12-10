Copa Argentina: el pícaro comentario del presidente de Gimnasia de Chivilcoy sobre cómo jugarle a Boca: "Todos atrás"

Este cruce será un hito histórico para el humilde club del interior de la Provincia de Buenos Aires, que hasta el año pasado estaba disputando los campeonatos regionales. Y en la que será su primera participación en el campeonato más federal del fútbol argentino, le tocará enfrentar a uno de los combinados más grandes del país y el continente, lo que fue fuertemente festejado por el plantel.

El presidente de Gimnasia de Chivilcoy palpitó el duelo contra Boca El presidente de Gimnasia de Chivilcoy palpitó el duelo contra Boca "Lo que vamos a vivir con el club es algo histórico para la ciudad, para la institución. Es una mezcla de muchos nervios y mucha alegría. Es una sensación muy rara, porque hace un año ni estábamos en el Federal A, ascendimos este año. Se dio todo muy rápido en el club y quedar emparejados con Boca fue cerrar el año de la mejor manera posible. Hay que disfrutar este momento", reconoció Juan Ignacio Rimola, presidente del club albiverde, en diálogo con TyC Sports.

"Normalmente arrancaríamos la temporada en marzo en el Federal A. Pero ahora, con todo esto, hay que mover rápido las piezas porque seguramente tengamos que empezar más temprano con la Copa Argentina", advirtió a continuación, revelando lo que implicará este duelo en los planes de Gimnasia.