Se sorteó la Copa Argentina: quiénes son los rivales de los cinco grandes en la primera ronda

Se sorteó el cuadro de la Copa Argentina 2026 y Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo ya conocen a sus rivales y el camino hacia la final.

Los cinco grandes ya conocen a sus rivales y el camino de la Copa Argentina.

Este miércoles por el mediodía y tras conocerse las zonas del Torneo Apertura y Torneo Clausura 2026, se llevó a cabo el sorteo de la Copa Argentina 2026 (la 14° edición) donde uno de los 64 equipos que disputarán el certamen se coronará como el nuevo campeón y sacará boleto para participar de la Copa Libertadores 2027.

En la primera ronda del certamen, los cinco denominados grandes (Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo) y Huracán, por ser el clásico del Ciclón, se verán las caras con 6 equipos clasificados del Federal A, pero a medida que vayan avanzando instancias se chocarán con clubes más fuertes y que podrían dar los grandes batacazos como viene ocurriendo en las últimas ediciones.

image La Copa Argentina 2026 ya tiene el cuadro definido. @Copa_Argentina Los cinco grandes ya conocen a sus rivales y el cuadro de la Copa Argentina 2026 El Xeneize de Claudio Úbeda se verás las caras con Gimnasia de Chivilcoy y en caso de avanzar jugará contra el ganador del enfrentamiento entre Sarmiento y Tristán Suárez, mientras que el Millonario de Marcelo Gallardo volverá a chocar contra Ciudad de Bolívar, tal como sucedió en la edición 2025. En caso de avanzar, se enfrentará al ganador del cruce entre Aldosivi y San Miguel.

Los dos de Avellaneda se medirán ante San Martín de Formosa (el equipo de Costas) y Atenas de Río Cuarto (los de Gustavo Quinteros). Si ambos avanzan, el finalista del torneo Clausura 2025 jugará ante el vencedor del cruce Defensa-Chaco For Ever mientras que el Rojo se enfrentará ante el ganador de la llave Unión-Agropecuario. Finalmente, el Ciclón de Damián Ayude se enfrentará a Deportivo Rincón de los Sauces de Neuquén y en los 16vos podría jugar ante Riestra o Deportivo Maipú.

image El cuadro de la Copa Argentina 2026. En cuanto a posibles enfrentamientos entre los cinco grandes, Boca podría cruzarse con River solo en la final, pero podría verse las caras con la Academia en los cuartos de final y con San Lorenzo en las semifinales. Por su parte, el equipo del Muñeco recién podría toparse con Independiente en los cuartos de final y en semifinales le podría tocar Huracán, Rosario Central o Estudiantes.