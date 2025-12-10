Se sortearon las zonas del Apertura y Clausura 2026: qué grupo les tocó a los cinco grandes y los interzonales

Este miércoles en el predio de la AFA se sortearon las zonas para el Apertura y Clausura de cara al 2026. Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo conocen a sus rivales.

Los cinco grandes ya saben en que zona están ubicados para el Torneo Apertura y Clausura 2026.

Este miércoles por el mediodía en el Predio Lionel Andrés Messi de la AFA, con la presencia de Claudio Tapia, Pablo Toviggino y los dirigentes de los 30 clubes de la Primera División del Fútbol Argentino, se llevó a cabo el sorteo de las zonas para el Torneo Apertura y el Torneo Clausura 2026.

Tras hacer los emparejamientos con los respectivos clásicos, los equipos con cierta cercanía y los de la misma provincia, ya quedaron definidas las dos zonas para ambos torneos, donde en el Apertura un equipo hará de local y en el Clausura se invertirán las localías. Ante ello, Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo, considerados como los cinco grandes del fútbol argentino, ya conocen a sus rivales.

Boca, San Lorenzo e Independiente en la zona A y River y Racing en la zona B La Zona A fue la más picante de todas, ya que hay tres equipos grandes como lo son Boca, San Lorenzo e Independiente. Además de ellos también se encuentran Estudiantes de La Plata, el gran finalista del Clausura, Vélez y Lanús, flamente campeón de la Copa Sudamericana. El resto de equipos que la completan son Riestra, Talleres, Instituto, Platense, Gimnasia de Mendoza, Newell's, Defensa y Justicia, Central Córdoba y Unión.

Por su parte, en la Zona B los dos gigantes que se verán las caras nuevamente serán River y Racing. Otro de los equipos de renombre que también se encuentra en esta zona son Rosario Central, campeón de la Tabla Anual 2025, Argentinos Juniors y Huracán. A su vez, el resto de los clubes que completan este grupo son Barracas, Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Tigre, Gimnasia, Independiente Rivadavia, Banfield, Aldosivi, Atlético Tucumán y Sarmiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1998775365083292036&partner=&hide_thread=false ¡Todo listo para la Temporada 2026! Así quedaron definidas las Zonas A y B para los Torneos Apertura y Clausura del próximo año. pic.twitter.com/H7bG6qHljk — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) December 10, 2025 Habrá Boca-Racing y River-Vélez en los interzonales Por otra lado, en el final del sorteo también se definieron los interzonales que se disputarán en la fecha 16 (la última) entre un equipo de la Zona A y uno de la Zona B siempre y cuando no sean considerados "clásicos". De los cinco grandes se dio un nuevo clásico entre Boca y Racing mientras que River se enfrentará al Vélez de Guillermo Barros Schelotto.