River complica su camino al Mundial de Clubes: por qué la final entre Racing y Estudiantes agrava el panorama

El 2025 terminó para River Plate con un saldo que dejó más interrogantes que certezas. Sin títulos, con eliminaciones dolorosas y con el consuelo menor de la clasificación a la Copa Sudamericana, el equipo de Marcelo Gallardo cerró un año lejos de las expectativas.

El impacto se sentirá a corto plazo —principalmente por la pérdida económica de no disputar la Libertadores— pero también afectará su plan internacional a largo plazo: Racing o Estudiantes, el que se quede con el Torneo Clausura, ampliará su ventaja en el ranking de Conmebol .

Al no participar de la Copa Libertadores 2026 , el Millonario no sumará puntos en la carrera hacia el Mundial de Clubes 2029. El Pincha y la Academia ya lo superan en la tabla y el campeón del Clausura se escapará aún más, ya que volverá automáticamente a la máxima competición continental.

La primera edición del nuevo Mundial de Clubes se disputó a mediados de 2025 en Estados Unidos. Para la próxima cita de 2029, el sistema de clasificación volvió a iniciarse desde cero. Si el formato se mantiene sin ampliaciones, Conmebol contará con seis cupos: cuatro destinados a los campeones de la Libertadores y dos para los mejores ubicados en el ranking acumulado entre 2025 y 2028.

El reglamento contempla un máximo de dos equipos por país, salvo que haya campeones repetidos, lo que habilita cupos extras por tabla. En ese escenario se ubica River , que hoy se ve desfavorecido por su magra actuación internacional reciente.

El peso del mal año y el impacto del Clausura

La participación de River en la última Libertadores fue limitada: sumó solo 12 puntos en la fase de grupos y avanzó sin ganar ningún duelo directo, ni en octavos ni en cuartos. Ese rendimiento dejó al equipo en el último lugar entre los clasificados a cuartos de final.

El problema crece porque el conjunto de Núñez no volverá a disputar la Copa hasta -por lo menos- 2027. Ahora, Racing o Estudiantes —los dos que ya lo superan en el ranking— podrán regresar a la Libertadores. Y aunque el campeón no tenga una campaña destacada, cualquier punto estirará la brecha con River.

A esto se suma que Boca, aún con 0 puntos, jugará la Libertadores 2026. con chances participando en las próximas ediciones, lo que añadiría otro rival más en la lucha por los cupos mundialistas.

Así está hoy la tabla de clasificación al Mundial de Clubes

El único clasificado por Conmebol hasta el momento es Flamengo, campeón de la Libertadores 2025. Si las plazas se definieran hoy, los otros cinco equipos serían Palmeiras, Liga de Quito, Racing, Estudiantes y Peñarol, teniendo en cuenta la limitación de cupos por país.

Ranking Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029

Palmeiras (BRA) – 40

*Flamengo (BRA) – 39

Liga de Quito (ECU) – 35

Racing Club (ARG) – 35

Estudiantes (ARG) – 28

São Paulo (BRA) – 25

Vélez Sarsfield (ARG) – 24

River Plate (ARG) – 23

Botafogo (BRA) – 21

Peñarol (URU) – 20

Internacional (BRA) – 17

Atlético Nacional (COL) – 17

Libertad (PAR) – 16

Universitario (PER) – 15

Fortaleza (BRA) – 15

Central Córdoba (ARG) – 14

Cerro Porteño (PAR) – 14

Universidad de Chile (CHI) – 13

Independiente del Valle (ECU) – 11

Bahía (BRA) – 10

* Clasificado al Mundial de Clubes 2029.