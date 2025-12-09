El particular detalle del video que River publicó por los 7 años de la consagración en Madrid que no pasó desapercibido

River difundió un emotivo video por el séptimo aniversario de la final de Madrid y sorprendió a los fanáticos con un detalle que generó furor.

River Plate recordó este martes los 7 años de la consagración en Madrid, aquella final del 9 de diciembre de 2018 que marcó un antes y un después en la historia del club. El Millo publicó un video que generó gran repercusión, no solo por la emoción del recuerdo, sino también por un guiño sutil que despertó comentarios y reacciones.

El audiovisual repasa los momentos más destacados de la campaña de la Copa Libertadores 2018, comenzando por los cruces ante Racing, Independiente y Gremio, en octavos, cuartos y semifinales. Luego, el video se centra en los dos partidos decisivos frente a Boca Juniors: el 2-2 en La Bombonera y el histórico 3-1 en el Santiago Bernabéu, donde River levantó su cuarto título continental ante los ojos del mundo.

Un repaso que revive la gesta en Madrid El homenaje audiovisual también incluye escenas de la movilización masiva de hinchas a España, el banderazo en la previa del partido y los festejos posteriores a la consagración. Se muestran imágenes tanto en Madrid como en Argentina, con especial foco en la celebración multitudinaria en el estadio Monumental, en una noche que quedó grabada para siempre en la memoria colectiva del club.

La publicación recuerda, además, la odisea que significó disputar aquella final. La ida, prevista para el sábado 10 de noviembre, debió reprogramarse por lluvias. La revancha, originalmente pautada para el Monumental, fue suspendida dos veces antes de que Conmebol resolviera trasladarla al Santiago Bernabéu, permitiendo la presencia de ambas parcialidades.

El video de River por los 7 años de la consagración en la Copa Libertadores 2018 El video de River por los 7 años de la consagración en la Copa Libertadores 2018 El detalle que no pasó desapercibido Más allá del contenido, hubo un dato que los fanáticos no dejaron pasar: el video fue publicado exactamente a las 9:12, una referencia directa al 9/12, la fecha en la que River venció a Boca en Madrid. Ese “guiño” fue celebrado en redes, donde los usuarios destacaron el gesto del club y celebraron el simbolismo del horario elegido, una forma discreta pero elocuente de homenajear la jornada más emblemática de su historia reciente.