Martín Demichelis muy bien acompañado en Mendoza: a dónde fue y qué hizo

El desfile de famosos durante este fin de semana largo fue impactante en Mendoza . La tierra del sol y del buen vino vivió días de vorágine debido a la cantidad de oferta de sunsets y fiestas, sobre todo electrónicas, y muchos actores, deportistas, políticos, influencers y personalidades de internet dijeron presente para disfrutar.

Durante los tres días de presentación de Hernán Cattáneo en Potrerillos, varias marcas trajeron celebridades pero otros optaron por simplemente relajarse y venir a pasar un buen momento con amigos. Uno de ellos fue Martín Demichelis .

El astro de River Plate llegó de muy buen humor el lunes 8 de diciembre feriado a disfrutar del set del reconocido Dj argentino; con un grupo mixto de amigos. Se ubicó en el sector ultra VIP del Sunsetstrip 2025 para disfrutar de la presentación de Hernán Cattáneo.

Mientras Evangelina Anderson sigue siendo noticia por el aparente romance mediático que vive con su compañero de MasterChef Celebrity, el influencer Ian Lucas, los periodistas de espectáculos aseguran que Martín está de duelo.

Según comentaron en el programa A la Tarde (América TV), las fotos y videos que aparecieron en donde Evangelina e Ian se propician arrumacos y besos habría dejado al director técnico devastado. “Micho está por el piso” , aseguró el panelista Daniel Fava, describiendo el estado anímico actual de Demichelis .

Sin embargo en Mendoza el semblante fue otro. Impecable y con un look bien italiano, el comentario de las chicas -y de varios chicos- tuvo que ver con ponderar su porte atractivo. "¡Qué fuerte estás Demichelis!", decían e incluso un par hasta se lo gritaron. Súper simpático y gentil, Martín sonrió ante las incesantes muestras de cariño, y accedió con buena onda a cada selfie y saludo.

Martín Demichelis en ARCANA 4

¿La perlita? Uno de los que estuvo charlando con Demichelis fue el empresario mendocino y presidente de Gimnasia y Esgrima de Mendoza Fernando Porretta, ya que estaba en la mesa de al lado del ex de Evangelina Anderson. ¿Habrán charlado sobre fútbol?

¿Se va del país?

Según los informes de los portales y programas "del corazón", la presión de ver a la madre de sus hijos rehaciendo su vida con un compañero de trabajo mucho más joven ha llevado a Demichelis a tomar una decisión drástica: buscar una salida laboral urgente fuera del país para alejarse del foco mediático.

“Pidió tener una salida laboral inmediata. Por ahora no tiene nada, no aparece ningún club que lo quiera llevar. Se está fumando toda esta novelita en Buenos Aires”, detalló Fava. El objetivo de "Micho" es claro: “Quiere irse de acá, quiere irse de Argentina”.