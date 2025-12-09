La chicana de Rodolfo D'Onofrio a Boca por el séptimo aniversario de la final de Madrid: "Todavía faltan muchos años para..."

Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu de Madrid, en donde el River de Gallardo le ganó por 3-1 al Boca de Guillermo Barros Schelotto en tiempo extra.

En este gran día, todos los hinchas del Millonario aprovechan para burlarse de su eterno rival y quien volvió a tocar el tema fue Rodolfo D'Onofrio, el presidente del elenco de Núñez en aquella fecha especial: “El 2018 ya pasó. Para los hinchas no va a pasar nunca. Para nuestro festejo no va a pasar nunca. Y del 9 de diciembre nos vamos a acordar siempre”, comenzó en diálogo con Olé.

Rodolfo D’Onofrio recordó el séptimo aniversario de la final de Madrid “Alguien dijo que van a pasar 20 años para que el que perdiera pudiera recuperarse, para soportarlo como hincha… Bueno, todavía faltan muchos años para llegar a los 20, así que va a seguir esto. Y después va a perdurar. Pero eso hace que nos tengamos que decir: ´En lo emocional nunca más lo vamos a olvidar. En lo deportivo hay que empezar de nuevo´”, agregó.

Rodolfo Donofrio Rodolfo D'Onofrio, presidente de RIver. Foto: RIVER PLATE Rodolfo D'Onofrio recordó el séptimo aniversario de la histórica final de Madrid. Foto: RIVER PLATE "Creo que River nunca va a dejar de recordar el 9 de diciembre del 2018. Pero una cosa es recordar y otra cosa es pensar que los jugadores con eso ya están, que ya lograron lo que tenían que lograr. Y no. Los jugadores, sobre todo ahora que hay una renovación tan grande, quienes están llegando, tienen que tener la humildad, el amor por los colores, dejar hasta la última gota dentro del campo y empezar modestamente a reconstruir lo que queremos que River sea siempre”.

El mal presente del River de Gallardo Por otra parte, D’Onofrio habló sobre el pésimo presente que atraviesa el River de Marcelo Gallardo y destacó que es lo que necesita para mejorar a futuro: Evidentemente este último año ha sido malo. Lo digo un poco desde afuera, porque aparte quiero decirte algo: no estoy hablando como un dirigente de River porque no lo soy. Fui presidente, pero yo hablo más como un hincha o como un socio y un amante del fútbol, nada más que eso, de ninguna manera en representación de River. Y yo creo que River tiene que volver a ser un poco a lo que fuimos en el 2014: con humildad, donde los jugadores empezaron a ganar y tenían que ganar cosas. Y estos que llegaron ahora y los que vayan a llegar tienen que hacer lo mismo”, lanzó.