¡Piedra libre para Manu! Ginóbili, presente en el regreso de San Antonio Spurs a las Finales de la NBA
El bahiense Manu Ginóbili fue una de las personalidades destacadas en una jornada especial para la franquicia texana.
Manu Ginóbili volvió a ocupar un lugar destacado en una noche especial para San Antonio Spurs. La leyenda argentina asistió este miércoles al Frost Bank Center para presenciar el primer partido de las Finales de la NBA entre la franquicia texana y New York Knicks, en lo que significó el regreso del equipo a la serie por el campeonato después de más de una década.
La presencia del bahiense no pasó desapercibida entre los más de 18.000 espectadores que colmaron el estadio. Considerado uno de los máximos ídolos en la historia de los Spurs, Ginóbili formó parte del grupo de leyendas de la franquicia que acompañó al equipo en una noche histórica para la ciudad de San Antonio.
El video que subió Manu Ginóbili a su cuenta de Instagram
San Antonio no disputaba unas Finales de la NBA desde 2014, cuando conquistó el quinto anillo de su historia con un equipo liderado justamente por Ginóbili, Tim Duncan, Tony Parker y Kawhi Leonard bajo la conducción de Gregg Popovich.
Reunión de leyendas en San Antonio
El argentino no fue la única figura destacada presente en el estadio. También asistieron otras leyendas de los Spurs como Tim Duncan y David Robinson, además del histórico entrenador Gregg Popovich, quien continúa siendo una referencia ineludible para la franquicia.
La importancia del evento atrajo además a reconocidas personalidades vinculadas al deporte y al espectáculo. Del lado de los Knicks estuvieron el histórico exjugador Patrick Ewing, el actor Ben Stiller y el cineasta Spike Lee, todos identificados públicamente con el equipo neoyorquino.
El ambiente reflejó la magnitud de una serie que enfrenta a dos franquicias con una rica tradición dentro de la NBA. Para los Spurs, además, representa la oportunidad de volver a luchar por el campeonato tras años de reconstrucción y crecimiento.