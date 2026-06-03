¡Piedra libre para Manu! Ginóbili, presente en el regreso de San Antonio Spurs a las Finales de la NBA

Manu Ginóbili volvió a ocupar un lugar destacado en una noche especial para San Antonio Spurs . La leyenda argentina asistió este miércoles al Frost Bank Center para presenciar el primer partido de las Finales de la NBA entre la franquicia texana y New York Knicks, en lo que significó el regreso del equipo a la serie por el campeonato después de más de una década.

La presencia del bahiense no pasó desapercibida entre los más de 18.000 espectadores que colmaron el estadio. Considerado uno de los máximos ídolos en la historia de los Spurs , Ginóbili formó parte del grupo de leyendas de la franquicia que acompañó al equipo en una noche histórica para la ciudad de San Antonio.

Manu Ginóbili acompañó a los Spurs en el primer partido de las Finales ante los Knicks

Manu Ginóbili acompañó a los Spurs en el primer partido de las Finales ante los Knicks

San Antonio no disputaba unas Finales de la NBA desde 2014, cuando conquistó el quinto anillo de su historia con un equipo liderado justamente por Ginóbili, Tim Duncan, Tony Parker y Kawhi Leonard bajo la conducción de Gregg Popovich.

ginóbili finales nba Manu Ginóbili volvió a escena en una noche histórica para los Spurs. X

Reunión de leyendas en San Antonio

El argentino no fue la única figura destacada presente en el estadio. También asistieron otras leyendas de los Spurs como Tim Duncan y David Robinson, además del histórico entrenador Gregg Popovich, quien continúa siendo una referencia ineludible para la franquicia.

La importancia del evento atrajo además a reconocidas personalidades vinculadas al deporte y al espectáculo. Del lado de los Knicks estuvieron el histórico exjugador Patrick Ewing, el actor Ben Stiller y el cineasta Spike Lee, todos identificados públicamente con el equipo neoyorquino.

El ambiente reflejó la magnitud de una serie que enfrenta a dos franquicias con una rica tradición dentro de la NBA. Para los Spurs, además, representa la oportunidad de volver a luchar por el campeonato tras años de reconstrucción y crecimiento.