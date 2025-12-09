Por qué la AFA postergó el sorteo de la Liga Profesional 2026 y cuándo se realizará finalmente

El sorteo de zonas de la Liga Profesional y el de la Copa Argentina se harán de manera conjunta y sin transmisión oficial.

La Asociación del Fútbol Argentino volvió a modificar su cronograma y dejó sin efecto el sorteo de las zonas de la Liga Profesional 2026 que debía realizarse este martes. La postergación tomó estado público pocas horas antes del encuentro, generando incertidumbre entre dirigentes y clubes.

El acto estaba programado para llevarse a cabo en el Predio Lionel Messi, a puertas cerradas y sin transmisión oficial, con una conferencia de prensa prevista después de la reunión del Comité Ejecutivo. Sin embargo, la AFA anunció que el evento sería reprogramado.

Motivo de la suspensión y clima previo al sorteo Fuentes de la casa madre del fútbol argentino afirmaron que la decisión respondió a “cuestiones de agenda” del presidente Claudio Tapia. No obstante, el cambio de fecha se dio en medio de una jornada agitada: durante la mañana, la Policía Federal realizó allanamientos en el predio de Ezeiza y en sedes de varios clubes, como parte de la causa por presunto lavado de dinero vinculado a la empresa Sur Finanzas. Ese contexto judicial modificó el escenario y terminó por incidir en la organización del acto.

chiqui tapia Claudio Tapia, presidente de la AFA. Instagram @ceamseoficial Con este panorama, los preparativos previstos para el martes se desarticularon por completo y el sorteo quedó suspendido hasta nuevo aviso.

Nueva fecha, formato y actividades previstas La AFA confirmó que el sorteo tendrá lugar este miércoles a las 11:30 y se realizará en conjunto con la definición del cuadro de la Copa Argentina 2026, en un único evento. Al igual que en la planificación original, no habrá televisación y la información oficial se difundirá al finalizar, con la publicación del fixture y los cruces correspondientes.