Boca y Racing jugarán un clásico picante en la Bombonera por un lugar en la final: hora y cómo ver en vivo

Por la semifinales del Torneo Clausura, el Boca de Úbeda recibirá al Racing de Costas. Quien gane, enfrentará al vencedor de Estudiantes-Gimnasia.

Boca Juniors recibirá esta tarde a Racing, un clásico que definirá al primer finalista del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se llevará a cabo en la Bombonera, arrancará a las 19 y será televisado por ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro será Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Así llega Boca a las semifinales del Torneo Clausura



#Clausura2025

Racing

Domingo 7/12

19:00

La Bombonera

— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) December 6, 2025 El Xeneize, que es dirigido por Claudio Úbeda, llega a este encuentro en un gran momento, ya que viene de ganar sus últimos 6 partidos en una seguidilla que comenzó con la victoria por 3-1 ante Barracas Central, al tiempo que en sus siguientes presentaciones derrotó 2-1 a Estudiantes de La Plata, 2-0 a River, 2-0 a Tigre, 2-0 a Talleres de Córdoba en octavos y 1-0 a Argentinos Juniors en cuartos.

Estos resultados le permitieron a Boca finalizar primero en la Zona A del Torneo Clausura, segundo en la Tabla Anual para meterse en la Copa Libertadores 2026 y superar sin mayores complicaciones las fases de eliminación directa de los playoffs.

Así llega Racing al clásico en la Bombonera — Racing Club (@RacingClub) December 6, 2025 Racing, por su parte, atravesó un camino durísimo para meterse en las semifinales. En los octavos de final le ganó 3-2 a River gracias al gol en el último minuto del lateral uruguayo Gastón Martirena. Ya en cuartos, frente a Tigre, tuvo muchísimas situaciones claras, pero se le cerró el arco a su goleador Adrián "Maravilla" Martínez, por lo que tuvieron que ir a los penales, donde el arquero Facundo Cambeses atajó dos disparos para que el cuadro de Avellaneda se imponga por 4-2.

De cara a este encuentro, la Academia no podrá contar con varias de sus figuras, ya que Gatón Martirena y el mediocampista Santiago Sosa vieron la tarjeta roja ante el Matador, a la vez que el extremo Santiago Solari tiene un problema muscular.