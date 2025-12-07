Boca y Racing jugarán un clásico picante en la Bombonera por un lugar en la final: hora y cómo ver en vivo
Por la semifinales del Torneo Clausura, el Boca de Úbeda recibirá al Racing de Costas. Quien gane, enfrentará al vencedor de Estudiantes-Gimnasia.
Boca Juniors recibirá esta tarde a Racing, un clásico que definirá al primer finalista del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se llevará a cabo en la Bombonera, arrancará a las 19 y será televisado por ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro será Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.
Así llega Boca a las semifinales del Torneo Clausura
El Xeneize, que es dirigido por Claudio Úbeda, llega a este encuentro en un gran momento, ya que viene de ganar sus últimos 6 partidos en una seguidilla que comenzó con la victoria por 3-1 ante Barracas Central, al tiempo que en sus siguientes presentaciones derrotó 2-1 a Estudiantes de La Plata, 2-0 a River, 2-0 a Tigre, 2-0 a Talleres de Córdoba en octavos y 1-0 a Argentinos Juniors en cuartos.
Te Podría Interesar
Estos resultados le permitieron a Boca finalizar primero en la Zona A del Torneo Clausura, segundo en la Tabla Anual para meterse en la Copa Libertadores 2026 y superar sin mayores complicaciones las fases de eliminación directa de los playoffs.
Así llega Racing al clásico en la Bombonera
Racing, por su parte, atravesó un camino durísimo para meterse en las semifinales. En los octavos de final le ganó 3-2 a River gracias al gol en el último minuto del lateral uruguayo Gastón Martirena. Ya en cuartos, frente a Tigre, tuvo muchísimas situaciones claras, pero se le cerró el arco a su goleador Adrián "Maravilla" Martínez, por lo que tuvieron que ir a los penales, donde el arquero Facundo Cambeses atajó dos disparos para que el cuadro de Avellaneda se imponga por 4-2.
De cara a este encuentro, la Academia no podrá contar con varias de sus figuras, ya que Gatón Martirena y el mediocampista Santiago Sosa vieron la tarjeta roja ante el Matador, a la vez que el extremo Santiago Solari tiene un problema muscular.
Esta situación representa un gran dolor de cabeza para el director técnico Gustavo Costas, quien prácticamente tendrá que rearmar el equipo para el partido contra Boca. En los lugares de Martirena y Solari estarán Facundo Mura y Tomás Conechny respectivamente, y para suplir la ausencia de Sosa pondría un defensor más, que será Marco Di Césare.
El ganador de este encuentro se enfrentará en la gran final con el vencedor entre Estudiantes y Gimnasia y Esgrima La Plata, que se enfrentarán este lunes en el clásico platense.
Las probables formaciones
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Estadio: Alberto J. Armando (la Bombonera).
Árbitro: Darío Herrera.
VAR: Silvio Trucco.
Hora: 17.00
TV: ESPN Premium y TNT Sports.