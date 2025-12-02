Racing superó a Tigre en los penales y enfrentará a Boca en las semifinales del Torneo Clausura

Para el equipo de Gustavo Costas convirtieron, desde los 12 pasos, Maravilla Martínez, Adrián Fernández, Gabriel Rojas y Agustín García Basso. Facundo Cambeses fue clave para el trinfo, ya que desvió los remates de Tomás Cardona y Joaquín Laso.

En el Matador, el lateral Ramón Arias fue expulsado en el quinto minuto de descuento del segundo tiempo, mientras que en la Academia vieron la tarjeta roja los defensores Gastón Martirena, a los 10 minutos del primer tiempo extra, y Santiago Sosa, a los 11' del segundo.

El penal de García Basso que le dio la clasificación a Racing

La primera llegada del partido fue de Tigre , a los 6 minutos, con un remate lejano y frontal del delantero David Romero que fue contenido por el arquero Facundo Cambeses, bajo y sobre su palo derecho. A los 16', un centro cortado por el arquero Felipe Zenobio rebotó en un defensor e ingresaba a su propio arco, aunque el central Tomás Cardona despejó cerca de la línea.

En 20 minutos de la primera parte, una buena jugada individual del delantero David Romero, desde la izquierda hacia adentro, culminó en un disparo desde el borde del área, que se fue muy alto.

Ya en la segunda mitad, la primera jugada de peligro fue del local, a los 5 minutos, cuando Zenobio achicó para tapar un mano a mano de Maravilla Martínez y reaccionó a tiempo para, en el rebote, quedarse con el remate del extremo Duván Vergara.

No hubo más llegadas hasta los 23', mediante un centro bombeado desde la derecha que cayó preciso en el punto del penal para la llegada del volante Agustín Almendra, quien puso mal el pie y terminó definiendo desviado. A los 32', un centro bajo del lateral Gastón Martirena le llegaba al volante Juan Nardoni, que no pudo alcanzarlo a pesar de haberse tirado al piso.

Un minuto después, un buen pase largo habilitó al delantero Ignacio Russo, que intentó encarar a Cambeses aunque fue arriado hacia un costado por el defensor Agustín García Basso, por lo que disparó incómodo y alto. A los 38', Maravilla Martínez quedó mano a mano con Zenobio dentro del área chica, aunque remató apresurado y le entregó la pelota en las manos.

Un minuto más tarde, un centro rasante se desvió y le quedó a Russo, en el segundo palo, pero el atacante la vio tarde y no pudo acomodar el zurdazo, por lo que definió ancho. Cuando iban 44 minutos, Russo recibió un cambio de frente excelente, encaró por derecha, se distanció del defensor y remató bajo y cruzado, aunque muy ancho.

En el tercer minuto de descuento, un remate lejano de Martirena fue despejado por Zenobio, que dejó un rebote corto que Maravilla desperdició.

La expulsión de Ramón Arias en Tigre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1995682044211261664?s=20&partner=&hide_thread=false ARIAS EXPULSADO EN TIGRE Y SE PICÓ ENTRE LOS BANCOS DE SUPLENTES.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ZAgJzW9dqp — SportsCenter (@SC_ESPN) December 2, 2025

En 5 minutos del primer tiempo extra, un pase filtrado dejó mano a mano a Maravilla, que asistió al gol de Vergara, pero el delantero estaba en posición adelantada.

A los 10', el lateral Gastón Martirena fue expulsado por doble amarilla, al aplaudir irónicamente al árbitro Andrés Merlos tras un penal no cobrado para la Academia.

La expulsión de Gastón Martirena en Racing

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1995686748823617616?s=20&partner=&hide_thread=false ROJA A MARTIRENA POR UN SUPUESTO APLAUSO A MERLOS.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/JzWRwBMkeb — SportsCenter (@SC_ESPN) December 2, 2025

Ya en el segundo tiempo extra, el defensor Santiago Sosa vio la roja, a los 11 minutos, luego de una patada en la cabeza de un rival.

La expulsión de Santi Sosa en Racing

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1995692031281115152?s=20&partner=&hide_thread=false DOBLE AMARILLA Y ROJA A SOSA.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/NPoqWkfOOB — SportsCenter (@SC_ESPN) December 2, 2025

El delantero Alfio Oviedo se perdió una chance clara de gol, a los 14 minutos, con un cabezazo desviado en el área chica.

Maravilla se perdió la última jugada del partido, en el segundo minuto de descuento, con una volea desde el área chica que se fue muy desviada, que hubiera significado el triunfo de Racing ante de la tanda.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Racing - Tigre