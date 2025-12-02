El penal que todo Racing reclamó ante Tigre y la insólita expulsión de Gastón Martirena

En el arranque del alargue, Racing pidió una pena máxima, pero el árbitro Merlos no lo cobró y terminó echando a Martirena.

Racing y Tigre se enfrentaron esta noche en el Cilindro de Avellaneda por los cuartos de final del Torneo Clausura. En un duelo parejo y muy físico, ambos equipos tuvieron varias oportunidades de abrir al marcador, pero todo finalizó 0-0 en los 90 minutos y debió jugarse el alargue.

En el arranque del mismo, promediando los 8', se produjo una jugada muy polémica en la que todos los jugadores y cuerpo técnico de la Academia reclamaron penal por un choque del arquero del Matador a Conechny. El árbitro Andrés Merlos, sin embargo, no solo no cobraría la pena máxima, sino que terminaría expulsando a Gastón Martirena.

El penal que reclamó Racing ante Tigre El penal que reclamó Racing ante Tigre En las repeticiones, daba la clara impresión de que Felipe Zenobio había impactado con sus manos en el rostro del delantero blanquiceleste y todo indicaba que el disparo desde los doce pasos sería sancionado. Pero el juez principal interpretó que se había tratado de un choque fortuito, por lo que decidió continuar con el juego.

La expulsión de Gastón Martirena La expulsión de Gastón Martirena Y para colmo de males, parece que el lateral derecho uruguayo, que ya estaba amonestado, hizo un gesto que no llegó a verse (aplausos irónicos quizás), lo que llevó al réferi a mostrarle la segunda amarilla y, en consecuencia, la roja, dejando a ambos equipos con diez hombres (ante había sido expulsado Ramón Arias en Tigre).