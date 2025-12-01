El enojo de Ruben Darío Insua tras la eliminación de Barracas: "¿Nadie me va a preguntar por el arbitraje?"

Luego de la derrota de Barracas Central ante Gimnasia, Ruben Darío Insua ironizó sobre las polémicas arbitrales, tras lo que fue el primer gol del Lobo.

Barracas Central quedó eliminado este lunes en cuartos de final del Torneo Clausura al perder 2-0 como local en el Estadio Claudio "Chiqui" Tapia ante Gimnasia y Esgrima La Plata. De este modo, cerró un 2025 más que positivo, en el que logró meterse en la próxima Copa Sudamericana, el primer torneo internacional de su historia.

El encuentro tuvo una única polémica arbitral, pero, al contrario de lo que suele suceder, fue por un fallo en contra del Guapo. Se trató del primer gol del Lobo, el cual debió ser revisado en el VAR por un presunto offside. Sin embargo, tras el trazado de líneas, se lo convalidó al detectar que el futbolista tripero estaba apenas habilitado.

El enojo de Ruben Darío Insua en conferencia de prensa El enojo de Ruben Darío Insua en conferencia de prensa Esta decisión, además de generar un gran revuelo en redes, desembocó en una fuerte reacción de Ruben Darío Insua en conferencia de prensa. Al final de la misma, miró sorprendido a los presentes e hizo una irónica intervención: "¿Nadie me va a preguntar del arbitraje...? ¿No...?", lanzó, desafiante.

Entonces, golpeó la mesa mientras se mordía los labios y se levantó de su asiento. Uno de los periodistas intentó esbozar una pregunta al respecto, pero el Gallego la rechazó mientras decía, fastidiado, "No, no, ya pasó", y se marchaba de la sala. Sin embargo, las cosas no terminarían allí.

Ruben Darío Insua ironizó por los arbitrajes Ruben Darío Insua ironizó por los arbitrajes Luego de la rueda, el DT de 64 años habló con ESPN y, tras asegurar que no vio la jugada del gol pero respetaba la decisión del VAR, continuó hablando sarcásticamente sobre las polémicas arbitrales: "Nuevamente hoy, en una conferencia de prensa, no me preguntaron por el arbitraje. ¿Por qué creen que será?".