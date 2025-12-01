Los desopilantes memes de la eliminación de Barracas Central ante Gimnasia, con polémica en el VAR incluida
Luego del triunfo de Gimnasia por 2-0 sobre Barracas, la redes estallaron por el primer gol del encuentro, que fue convalidado a instancias de VAR.
Este lunes, Gimnasia y Esgrima La Plata dejó afuera a Barracas Central al vencerlo 2-0 en el Estadio Claudio Tapia por los cuartos de final del Torneo Clausura. Entre los distintos condimentos que tuvo el encuentro, se destaca la polémica por el primer gol del elenco platense.
El tanto de Panaro al minuto 22 debió ser revisado en el VAR por un supuesto offside, aunque tras unos minutos, el mismo fue convalidado al no ser detectado el fuera de lugar. El trazado de líneas, dada la perspectiva de la cámara, llamó bastante la atención y generó una gran cantidad de memes, lo cuales ironizaban por las constantes controversias arbitrales en favor del Guapo que hubo a lo largo del año.
Los mejores memes de la eliminación de Barracas Central