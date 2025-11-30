Presenta:

Los desopilantes memes por el ascenso a Primera de Estudiantes de Río Cuarto frente a Deportivo Madryn

Deportivo Madryn volvió a fallar en una final para ascender y las redes se hicieron un festín de memes después del empate ante Estudiantes de Río Cuarto.

Las redes estallaron de memes tras el empate entre Deportivo Madryn y el León riocuartense que dejó a los patagónicos sin ascenso a la máxima categoría.

El clima en redes fue brutal. No solo por el ascenso de Estudiantes de Río Cuarto, sino por el trasfondo: Deportivo Madryn, señalado por muchos como uno de los equipos del poder por la estrecha relación de su presidente Gustavo Sastre con Chiqui Tapia, volvió a quedarse en la puerta. Primero había perdido la final por el ascenso directo ante Gimnasia de Mendoza. Ahora tropezó de nuevo contra el León. Y los usuarios no lo dejaron pasar.

Los memes apuntaron directo al vínculo dirigencial y a los fallos polémicos que beneficiaron a Madryn durante el torneo. Aparecieron chistes como “La gente que quería ver a las ballenas y un partido de 1ra” junto al clásico Homero Simpson llorando, y el infaltable “Seguí participando” con una tapita. También circularon comparaciones con el poder del Tribunal de Disciplina, el arbitraje y el VAR, recreadas con el meme de los dos doges: uno musculoso con Comesaña, Tapia, Sastre y Beligoy y el otro flaco representando al VAR.

La derrota no solo desató festejos en Río Cuarto: gran parte de los hinchas neutrales celebraron que Madryn volviera a quedarse sin ascenso, y las redes explotaron con ironías, cargadas y desopilantes ocurrencias que coronaron otra tarde negra para el Aurinegro.

Los mejores memes del ascenso de Estudiantes a Primera División

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/unignorantelib/status/1995253506710843426&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tomaskistan/status/1995257188718444595&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedenzista/status/1995257339218194806&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Fonty_99/status/1995255836902293755&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gabyalooy/status/1995255005885161651&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Vegettismo9/status/1995255619729686583&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dctames/status/1995256891845283976&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mortadelafit/status/1995257292707578024&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/patorotelli_/status/1995257737790575002&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juanimaillier16/status/1995254961001889899&partner=&hide_thread=false

