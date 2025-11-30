Los desopilantes memes por el ascenso a Primera de Estudiantes de Río Cuarto frente a Deportivo Madryn
Deportivo Madryn volvió a fallar en una final para ascender y las redes se hicieron un festín de memes después del empate ante Estudiantes de Río Cuarto.
El clima en redes fue brutal. No solo por el ascenso de Estudiantes de Río Cuarto, sino por el trasfondo: Deportivo Madryn, señalado por muchos como uno de los equipos del poder por la estrecha relación de su presidente Gustavo Sastre con Chiqui Tapia, volvió a quedarse en la puerta. Primero había perdido la final por el ascenso directo ante Gimnasia de Mendoza. Ahora tropezó de nuevo contra el León. Y los usuarios no lo dejaron pasar.
Los memes apuntaron directo al vínculo dirigencial y a los fallos polémicos que beneficiaron a Madryn durante el torneo. Aparecieron chistes como “La gente que quería ver a las ballenas y un partido de 1ra” junto al clásico Homero Simpson llorando, y el infaltable “Seguí participando” con una tapita. También circularon comparaciones con el poder del Tribunal de Disciplina, el arbitraje y el VAR, recreadas con el meme de los dos doges: uno musculoso con Comesaña, Tapia, Sastre y Beligoy y el otro flaco representando al VAR.
La derrota no solo desató festejos en Río Cuarto: gran parte de los hinchas neutrales celebraron que Madryn volviera a quedarse sin ascenso, y las redes explotaron con ironías, cargadas y desopilantes ocurrencias que coronaron otra tarde negra para el Aurinegro.