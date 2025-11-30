Los desopilantes memes por el ascenso a Primera de Estudiantes de Río Cuarto frente a Deportivo Madryn

Deportivo Madryn volvió a fallar en una final para ascender y las redes se hicieron un festín de memes después del empate ante Estudiantes de Río Cuarto.

Las redes estallaron de memes tras el empate entre Deportivo Madryn y el León riocuartense que dejó a los patagónicos sin ascenso a la máxima categoría.

El clima en redes fue brutal. No solo por el ascenso de Estudiantes de Río Cuarto, sino por el trasfondo: Deportivo Madryn, señalado por muchos como uno de los equipos del poder por la estrecha relación de su presidente Gustavo Sastre con Chiqui Tapia, volvió a quedarse en la puerta. Primero había perdido la final por el ascenso directo ante Gimnasia de Mendoza. Ahora tropezó de nuevo contra el León. Y los usuarios no lo dejaron pasar.

Los memes apuntaron directo al vínculo dirigencial y a los fallos polémicos que beneficiaron a Madryn durante el torneo. Aparecieron chistes como “La gente que quería ver a las ballenas y un partido de 1ra” junto al clásico Homero Simpson llorando, y el infaltable “Seguí participando” con una tapita. También circularon comparaciones con el poder del Tribunal de Disciplina, el arbitraje y el VAR, recreadas con el meme de los dos doges: uno musculoso con Comesaña, Tapia, Sastre y Beligoy y el otro flaco representando al VAR.