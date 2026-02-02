Los despiadados memes tras la tercera derrota al hilo de Racing en el arranque del Apertura

Racing no logra levantar cabeza en el arranque del Torneo Apertura 2026. Este lunes cayó 3-1 en Victoria frente a Tigre y sumó así su tercera derrota consecutiva en 3 fechas disputadas, que lo deja como uno de los únicos dos equipos que aún no sumaron puntos junto a Instituto de Córdoba, que todavía debe jugar este martes.