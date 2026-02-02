Los despiadados memes tras la tercera derrota al hilo de Racing en el arranque del Apertura
Racing perdió 3-1 ante Tigre, no sumó puntos de momento en el campeonato y se convirtió en foco de los más lapidarios memes.
Racing no logra levantar cabeza en el arranque del Torneo Apertura 2026. Este lunes cayó 3-1 en Victoria frente a Tigre y sumó así su tercera derrota consecutiva en 3 fechas disputadas, que lo deja como uno de los únicos dos equipos que aún no sumaron puntos junto a Instituto de Córdoba, que todavía debe jugar este martes.
Como no podía ser de otra forma, las redes estallaron tras este nuevo traspié de la Academia y fanáticos blanquicelestes y de todos los clubes llenaron internet con los más despiadados memes, que se mofaron del pésimo desempeño del equipo de Gustavo Costas.
Te Podría Interesar
Los mejores memes tras una nueva caída de Racing