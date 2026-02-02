Se viralizó un lapidario comentario de Diego Latorre sobre un titular de Boca: "El problema es complejo"

En plena transmisión de Boca-Newell's, Diego Latorre, que estaba como comentarista, destrozó a uno de los jugadores xeneizes.

Boca Juniors superó 2-0 a Newell's este domingo en la Bombonera. Con los goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes de penal, el equipo de Úbeda sumo 3 puntos importantísimos tras la derrota en La Plata. Pero, pese a la victoria, no todas las repercusiones del encuentro fueron positivas para el elenco azul y oro.

En plena transmisión de ESPN, Diego Latorre, que estaba como comentarista de Sebastián Vignolo, se hizo viral por un lapidario comentario para uno de los titulares del Xeneize. La víctima fue Juan Barinaga, y lo que desató la viralización fue la forma en la que el exdelantero criticó sus capacidades futbolísticas.

La lapidaria crítica de Diego Latorre a Barinaga La lapidaria crítica de Diego Latorre a Barinaga Luego de una pérdida del lateral, Gambeta analizó la acción y terminó "destrozando" con muchas sutilezas lingüísticas las aptitudes del defensor de 25 años: "A Barinaga hay que darle la pelota con la garantía de que va a encontrar un apoyo. Si él tiene que resolver una acción por capacidad individual, el problema es complejo...", apuntó.

Esta apreciación, que no dejó muchas dudas de la opinión del comentarista sobre el zaguero rosarino, logró increíblemente llamar la atención instantánea de los hinchas de Boca, que enseguida comenzaron a replicar sus palabras y reírse por los modos con los que expresó su sentencia.