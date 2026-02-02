No se vio por TV: el curioso pedido de Paredes a Ayrton Costa antes de convertir el penal del 2-0 de Boca

En medio de la tensión por la revisión arbitral, Leandro Paredes volvió a marcar presencia con una actitud que pasó inadvertida para muchos.

Leandro Paredes le hizo un pedido especial a Ayrton Costa mientras Darío Herrera observaba el monitor del VAR antes de sancionar el penal que el capitán de Boca transformó en el 2-0.

Durante varios minutos, el partido entre Boca y Newell’s estuvo detenido mientras el árbitro Darío Herrera revisaba en el VAR una infracción sobre Ángel Romero. Lo que parecía un simple tiro libre terminó transformándose en penal y en el segundo gol del Xeneize.

En ese lapso, antes de que se confirmara la sanción, Leandro Paredes tuvo un gesto que no se vio en la transmisión. El capitán le pidió a Ayrton Costa que cuidara el punto penal, ante la posibilidad de que algún jugador rival intentara invadir la zona.

El gesto de Leandro Paredes antes del penal que mostró su liderazgo en Boca El pedido de Leandro Paredes a Ayrton Costa antes de patear el penal El pedido de Leandro Paredes a Ayrton Costa antes de patear el penal. Video: @DanteColotto La falta de Saúl Salcedo había generado dudas desde el primer momento. Inicialmente cobrada como tiro libre, la acción quedó bajo revisión para determinar si había sido dentro o fuera del área.

Mientras Herrera observaba la jugada en la pantalla, rodeado por futbolistas de ambos equipos, Costa se mantuvo a distancia, atento, con los brazos cruzados y enfocado en la resolución.Minutos después, Santiago Ascacibar también se sumó a la indicación de Paredes. Primero habló con el defensor y luego se quedó a su lado, reforzando el cuidado del punto penal hasta que llegó la confirmación.