La fuerte crítica de un ex River a los arbitrajes: "A Di María, desgraciadamente, le están cobrando todo"

Tras el empate con Rosario Central, un exfutbolista campeón con River opinó que los fallos favorables a Di María "lo perjudican" y "lo dejan expuesto".

El regreso de Ángel Di María al fútbol argentino a mediados de 2025 fue uno de los sucesos deportivos más esperados del último tiempo, no solo por los hinchas de Rosario Central, sino por los de todo el país. Sin embargo, toda la emoción por su vuelta tras todo lo logrado con la Selección rápidamente se vio opacada.

Los polémicos y reiterados fallos arbitrales en favor de la Academia Rosarina durante el Clausura y el insólito título de Liga que le otorgó la AFA en Puerto Madero hicieron que buena parte de los fanáticos locales y la prensa deportiva comenzara a mirar con malos ojos al Fideo. De hecho, muchos creen que estos arbitrajes le juegan más en contra que a favor, como lo manifestó este lunes Esteban Fuertes.

El Bichi Fuertes apuntó contra los arbitrajes favorables a Rosario Central y Di María El Bichi Fuertes apuntó contra los arbitrajes favorables a Rosario Central y Di María "A Di María, lamentablemente, le están cobrando todo", apuntó el exdelantero de River Plate y Colón esta tarde en un streaming de La Página Millonaria tras lo que fue el empate 0-0 del domingo en Arroyito. Pero sus críticas no fueron dirigidas directamente a Angelito: "Creo que es el error más grande que pueden cometer los árbitros. Está bien que nos dio mucho, pero lo están haciendo quedar mal a él también. Lo dejan expuesto", sostuvo.

"Hay cosas puntuales que para ellos (Rosario Central) están permitidas. Él sabe que le costó muchísimo jugar donde jugó, lo de la Selección, remarla hasta lo último y poder consagrarse definitivamente porque la pasó muy mal. Él lo dijo", agregó luego el Bichi, para graficar su punto.