La noche de Di María en el 0-0 con River: reclamo, ¿buscó otro gol olímpico? y una racha negativa que sigue

Di María fue uno de los mejores del partido en el Gigante, reclamó una falta en el área y volvió a irse sin marcarle al Millonario.

Ángel Di María fue uno de los puntos más altos en el empate 0-0 entre Rosario Central y River en el Gigante de Arroyito, por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. Titular y con presencia durante los 90 minutos, Fideo fue el eje del ataque canalla y se llevó todas las miradas.

La jugada más polémica llegó en el segundo tiempo. Tras un córner ejecutado por él mismo, Di María encaró al área y fue tomado de la camiseta por Maximiliano Salas. Cayó al piso y reclamó con vehemencia penal ante Facundo Tello, quien decidió no sancionar la infracción.

El rosarino permaneció varios segundos en el césped pidiendo revisión del VAR, pero desde la cabina ratificaron la decisión del árbitro. El juego continuó sin pena máxima y el campeón del mundo no ocultó su bronca por la acción.

Otra de las armas que utilizó durante toda la noche fueron los tiros de esquina cerrados, fórmula que ya le dio resultados ante Boca. “Intentamos tirarlo cerrado, porque cualquiera puede tocarla y meterla”, explicó tras el partido sobre su búsqueda constante del gol olímpico.

