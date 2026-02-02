El mensaje de Gallardo sobre la falta de gol de River y la posible llegada de un '9': "No es traer por traer"

Marcelo Gallardo tomó la palabra luego del empate 0-0 entre River y Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Apertura y dejó varias definiciones sobre el rendimiento del equipo y la falta de gol en el Gigante de Arroyito.

“Me voy con el sabor de que no pudimos convertir. Quiero destacar el funcionamiento del equipo en la primera mitad: en una cancha difícil asumimos un rol protagónico. Fue un muy buen primer tiempo, me sentí muy identificado”, analizó el DT, aunque reconoció que en el complemento les costó sostener la intensidad.

En ese sentido, agregó: “Después nos costó sostenerlo ante un rival muy complicado, en su cancha y con su gente. Nos faltó frescura con los cambios para terminar mejor el partido. Seguimos creciendo, en evolución. El gol va a llegar, si el equipo juega bien”.

Consultado por el presente de Maxi Salas y Sebastián Driussi, dos de los apuntados por la falta de eficacia, Gallardo fue claro: “Son jugadores que tienen gol y por el funcionamiento del equipo van a convertir. A Salas lo pongo de delantero. Nosotros no solemos jugar con un 9 de referencia”.

Marcelo Gallardo y Matías Biscay festejan el 1-0 de River, que un ratito después fue anulado a instancias del VAR por una posición adelantada de Driussi.

Además, remarcó: “Es normal que se hable cuando no hacen goles los delanteros, pero estoy tranquilo porque veo evolución. Ya van a convertir”, sostuvo, respaldando a sus atacantes.

Marcelo Gallardo habló del tipo de '9' que busca River

Sobre la posibilidad de sumar un centrodelantero en este mercado, el Muñeco explicó las dificultades: “No hay un ‘9’ en el mercado para nuestro funcionamiento. No es fácil buscar a un delantero que le digas ‘tomá, jugá’. Seguimos evaluando posiciones”.

En esa línea, lanzó una frase que marcó la conferencia: “Yo entiendo que hay que traer, pero no es traer por traer. La opinión de que River tiene que traer un 9 es facilista. Cuando te ponés a buscar, no es muy fácil”.

Por último, se mostró conforme con el plantel actual: “Es un período hasta mitad de año en el cual tengo un plantel como para pelear y jugar de la manera que lo estamos haciendo. Después vemos”, cerró Gallardo.