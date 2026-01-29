Di María estalló contra un medio deportivo tras Racing-Central y lo cruzó: "Qué manera de generar mierda en mi contra"

Ángel Di María apuntó contra un diario que compartió en redes el video de la hinchada de Racing silbándolo al ser sustituido en el Cilindro.

Ángel Di María, como de costumbre, fue el gran protagonista en el duelo de Rosario Central contra Racing en Avellaneda. Pero no solo dio la nota por su golazo para abrir el marcador en el que, a la postre, sería un triunfo para su equipo por 2-1, sino también por las repercusiones que generó su mera presencia en el estadio.

Lo que más revuelo causó fue la ensordecedora silbatina por parte de la hinchada blanquiceleste desde los cuatro costados del Cilindro cuando el campeón del mundo fue sustituido sobre el cierre del encuentro. Todo esto se da en medio de la polémica que rodea a la Academia Rosarina desde el año pasado por los arbitrajes y el título otorgado por AFA con la Liga ya finalizada.

La hinchada de Racing silbó a Ángel Di María en el Cilindro La hinchada de Racing silbó a Di María Esta escena rápidamente se viralizó en redes sociales y fue replicada por muchos medios deportivos del país. Uno de los posteos en particular le llegó al campeón del mundo quien, lejos de dejarlo pasar, respondió de manera airada.

El Posteo de El Gráfico y la respuesta de Di María Posteo El Gráfico comentario Di María Captura @elgraficoweb/@angeldimariajm El portal en cuestión es El Gráfico, que compartió el video de los chiflidos en su cuenta de Instagram con la siguiente leyenda: "Di María, reemplazado en el segundo tiempo, se fue silbado por los hinchas de Racing. Fideo fue la figura del partido y convirtió el primer gol de Central, que ganó 2 a 1 en Avellaneda".

En lo comentarios, el crack rosarino respondió al diario y apuntó contra la postura y enfoque de la publicación: "Subí cuando me aplaudieron en la entrada en calor. Y la bandera que me hicieron. Que manera de querer seguir generando mierda en mi contra", escribió Angelito, furioso con la situación.