Qué hay detrás del enigmático posteo de la Liga Mendocina de Fútbol que causó sorpresa

La Liga Mendocina de Fútbol realizó una publicación en redes sociales que generó sorpresa e incertidumbre. Qué hay detrás.

El posteo en redes sociales causó sorpresa, pero el enigmático se resolvió este miércoles.

El departamento de prensa de la Liga Mendocina de Fútbol realizó en las últimas horas una enigmática publicación en sus redes sociales oficiales que despertaron cierto grado de sorpresa e incertidumbre. Sin embargo, con el correr de las horas el misterio quedó resuelto.

En el posteo, la entidad de calle Garibaldi presentó un video en donde aparece una especie de cuenta regresiva junto con imágenes aéreas del estadio Malvinas Argentinas, además de una fecha en particular: 1 de abril.

Embed - El enigmático posteo de la Liga Mendocina de Fútbol Cabe recordar que el torneo Apertura masculino que organiza la liga ya está en marcha, pero el certamen femenino aún no comenzó, por lo que las diferentes especulaciones tuvieron relación con ese tema. Sin embargo, el posteo está vinculado a un hecho que generó mucho ruido en su momento.

Qué hay detrás del enigmático posteo de la Liga Mendocina de Fútbol Luego de la habitual reunión de cada semana del Consejo Directivo de la entidad, las autoridades decidieron programar para el próximo miércoles 1º de abril la final anual 2025 del torneo de fútbol femenino entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia.