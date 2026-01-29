¿Lapsus emocional? La llamativa reacción de Ascacibar en el gol de Estudiantes ante Boca

El Ruso Ascacíbar vivió una guerra sentimental interna desde el palco durante el triunfo de Estudiantes sobre Boca en UNO.

A pesar de no jugar ni formar parte siquiera de los convocados, Santiago Ascacíbar fue uno de los grandes protagonistas del duelo entre Estudiantes de La Plata y Boca Juniors. El volante de 28 años estuvo presente en el palco del Estadio UNO junto con los demás jugadores xeneizes que no estaban disponibles y se llevó todas las miradas.

El público local, en su mayor parte muy enojado por su traspaso, lo recibió de manera hostil, al canto de "el que no salta es un traidor". Pero, más allá del ánimo de los fanáticos, el Ruso vivió ayer su propia guerra interna, ya que le tocó presenciar el duelo entre el club en el que se formó, jugó la mayor parte de su carrera y en el que estuvo hasta hace apenas tres días, contra su actual equipo y del que confesó haber sido hincha.

El Ruso Ascacíbar casi grita el primer gol de Estudiantes El Ruso Ascacíbar casi grita el primer gol de Estudiantes Esta disyuntiva emocional se pudo apreciar con mucha claridad en el primer tanto del Pincha. Una cámara se dedicó a enfocar al Ascacíbar y pudo captar cómo, al ver que entraba la pelota de Santiago Núñez para el 1-0, pareció amagar por un instante un grito de gol, aunque enseguida se contuvo.

Unos segundos después, ya en pleno uso de la razón -y percibiendo quizás que la televisión lo enfocaban-, largó un "¡La p... madre!", tras lo cual le dijo algo al oído a Miguel Merentiel, a quien tenía al lado y con el que venía hablando desde antes del gol. De todos modos, tendría oportunidad de "redimirse".