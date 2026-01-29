Eduardo Domínguez tuvo una fuerte pelea con un periodista de Estudiantes tras vencer a Boca: la pregunta que lo indignó

Luego del encuentro ante Boca, un cuestionamiento de un cronista partidario logró sacar de las casillas a Eduardo Domínguez, quien no ocultó su fastidio.

Estudiantes de La Plata superó este miércoles como local 2-1 a Boca en un duelo muy marcado desde la previa por el polémico traspaso de Santiago Ascacíbar de un club a otro. El encuentro tuvo momentos de tensión tanto antes de la patada inicial, como durante los 90 minutos e incluso en la conferencia de Eduardo Domínguez post partido.

La venta del Ruso al Xeneize fue uno de los temas neurálgicos de la rueda de prensa. Sin embargo, hubo otro aspecto que logró fastidiar al DT pincharrata y tuvo que ver con la novela del posible retorno de Marcos Rojo. Un periodista partidario lo trajo a colación y le tiró la mochila al Barba: "¿Tenés la decisión de hacerle lugar a una posible vuelta de Rojo, en contrapartida de lo que dice la gente? O, como entrenador, ¿vas a avalar el clamor popular de La Plata y definitivamente no va a volver? Porque depende mucho de vos...", lanzó.

Eduardo Domínguez se enojó por una pregunta sobre Marcos Rojo Eduardo Domínguez se enojó por una pregunta sobre Marcos Rojo "Me parece tener los pies sobre la tierra, no vivo en La Plata y no lo necesito para saber el aire que se respira y cómo piensa la gente...", comenzó a responder el técnico de 47 años, ya un tanto molesto por la formulación de la pregunta, aunque se interrumpió al ver la reacción del cronista. "No me hagas muecas porque te estoy respondiendo seriamente. No me presiones porque te voy a responder y te voy a mirar", apuntó entre risas de incomodidad mientras su interlocutor replicaba.

"No sé lo que va a pasar. Hay una postura del club, que siempre recibe a exjugadores. El club está por encima del entrenador y hay una dirigencia que apuesta a abrirles las puertas a exjugadores. Entonces, no me vengas a querer presionar con que la determinación es mía", sostuvo, a la par que el periodista continuaba interviniendo con una actitud confrontativa.