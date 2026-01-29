Con dos goles de pelota parada, Estudiantes de La Plata le ganó 2-1 a Boca
Estudiantes golpeó de cabeza por duplicado y pudo haber goleado, pero Boca descontó sobre el final y estuvo cerca del empate.
Boca sufrió el partido ante Estudiantes de La Plata y perdió 2 a 1 en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
Santiago Núñez puso el 1-0 para Estudiantes frente a Boca, a los 28 minutos del primer tiempo.
El gol de Núñez para el 1-0 de Estudiantes ante Boca
Apenas diez minutos después, y luego de que el arquero Agustín Marchesín salvara dos veces consecutivas la caída de su arco, el marcador central Leandro González Pirez puso el 2-0 con otro golpe de cabeza tras un córner de Tobio Burgos.
Un ex River amargó a Boca: perfecto cabezazo de González Pirez y 2-0 arriba el Pincha
Exequiel Zeballos descontó para Boca ante Estudiantes, a los 36 minutos del segundo tiempo.
El Changuito Zeballos descontó para Boca
