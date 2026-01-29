Presenta:

Estudiantes de La Plata

Con dos goles de pelota parada, Estudiantes de La Plata le ganó 2-1 a Boca

Estudiantes golpeó de cabeza por duplicado y pudo haber goleado, pero Boca descontó sobre el final y estuvo cerca del empate.

Leandro González Pirez festeja el 2-0 de Estudiantes de La Plata frente a Boca.

Boca sufrió el partido ante Estudiantes de La Plata y perdió 2 a 1 en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Santiago Núñez puso el 1-0 para Estudiantes frente a Boca, a los 28 minutos del primer tiempo.

El gol de Núñez para el 1-0 de Estudiantes ante Boca

Apenas diez minutos después, y luego de que el arquero Agustín Marchesín salvara dos veces consecutivas la caída de su arco, el marcador central Leandro González Pirez puso el 2-0 con otro golpe de cabeza tras un córner de Tobio Burgos.

Un ex River amargó a Boca: perfecto cabezazo de González Pirez y 2-0 arriba el Pincha

Exequiel Zeballos descontó para Boca ante Estudiantes, a los 36 minutos del segundo tiempo.

El Changuito Zeballos descontó para Boca

El minuto a minuto de Estudiantes vs Boca Juniors

