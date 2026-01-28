El duro recibimiento de los hinchas de Estudiantes a Santiago Ascacibar por su pase a Boca

Aunque no iba a jugar, Santiago Ascacibar decidió acompañar al plantel de Boca y se encontró con un clima hostil en La Plata.

Santiago Ascacibar no se ubicó en el palco que suele utilizar en UNO y siguió el partido junto a Miguel Merentiel y Lucas Janson.

La llegada de Santiago Ascacibar a Boca Juniors sigue generando repercusiones y este miércoles tuvo un nuevo capítulo en La Plata. Pese a no estar concentrado, el volante pidió sumarse a la delegación xeneize que viajó a UNO para enfrentar a Estudiantes.

El Ruso arribó en un auto particular, ingresó por un sector alternativo y pasó a saludar al vestuario local antes del partido. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida y rápidamente fue detectado por los hinchas del Pincha, que reaccionaron con insultos y silbidos.

Desde las tribunas bajó un canto contundente: “El que no salta es un traidor”, entonado al unísono por gran parte del estadio. La bronca estuvo directamente ligada a su decisión de dejar Estudiantes para convertirse en refuerzo de Boca.

El duro cántico de los hinchas de Estudiantes de La Plata dedicado al Ruso Ascacibar Embed "EL QUE NO SALTA, ES UN TRAIDOR" Una parte de los hinchas presentes en UNO no perdona a Santiago Ascacibar por dejar #EDLP e irse a #Boca. El jugador está presente en el estadio. pic.twitter.com/x00EI1mg39 — Agustín Zabaleta (@AgusZabaleta95) January 29, 2026 Por el clima hostil, Ascacibar no se ubicó en el palco que suele utilizar en UNO y siguió el partido junto a Miguel Merentiel y Lucas Janson, dos futbolistas del Xeneize que se encuentran en proceso de recuperación.