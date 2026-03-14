Vecinos de la Bombonera cruzaron a Juan Román Riquelme y aseguran que están dispuestos a vender

Rubén Lopresti, representante de los frentistas, afirmó que existe "consenso total" para vender y acusó al club de falsear información sobre el estado de las propiedades.

Boca les envió un mail a sus socios en plena medianoche con detalles clave del proyecto para ampliar la Bombonera.

El representante de los vecinos frentistas de la Bombonera, Rubén Lopresti, desmintió de manera categórica las versiones oficiales de la dirigencia de Boca Juniors respecto a la supuesta imposibilidad de adquirir las propiedades necesarias para ampliar el estadio.

Según el vocero, existe un "consenso total" entre los propietarios de los 23 lotes de la calle Iberlucea para avanzar con la venta, refutando los argumentos de la institución sobre impedimentos legales, títulos de propiedad en conflicto o condiciones patrimoniales.

"Yo la verdad que te miento categóricamente esto que acabo de escuchar", declaró Lopresti en Radio Rivadavia, quien añadió que "referente a las 21 casas que el señor dice que están declaradas como patrimonio histórico, eso lo pone la Legislatura porteña, pero también díganle a ese señor que acá no hay que hacer chicanas y parte; uno como propietario, como dueño del inmueble, hay una ley que dice que por más que esté declarada patrimonio, el titular lo puede vender".

El representante de los frentista de la Bombonera desmintió a Riquelme Embed "DIGANLE A ESE SEÑOR QUE ACÁ NO HAY CASAS USURPADAS"



Rubén Lopresti, representante de vecinos de La Bombonera, ESTALLÓ contra RIQUELME en #LaOralDeportiva junto a @davellaneda77 y lo acusó de MENTIR sobre la remodelación el estadio de Boca. https://t.co/UA46L5Aeqq pic.twitter.com/0I3tZgnhey — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) March 14, 2026 El representante sostiene que "para concretar el denominado Proyecto Esloveno es necesaria la compra de 67 unidades funcionales", trámite que, según asegura, "cuenta con el respaldo documentado de los vecinos desde hace años".

En relación con el trato recibido por parte de la cúpula del club, Lopresti subrayó una persistente "falta de diálogo genuino", especialmente por parte de Juan Román Riquelme. El vocero afirmó: "Jamás cruzaron la vereda para poder hablar con los vecinos, jamás vinieron a tomar mate y jamás nada. Por eso nosotros desmentimos categóricamente todo lo que están diciendo".