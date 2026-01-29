La hinchada de Racing silbó a Di María y su esposa hizo un fuerte descargo: "Muchos medios quieren generar odio"

Di María se marchó del campo de juego bajo una intensa silbatina. La escena generó un gran revuelo y hasta Jorgelina Cardoso se expidió en redes.

Este miércoles en el Cilindro de Avellaneda, Ángel Di María volvió a ser protagonista tanto futbolística como extrafutbolísticamente, en la cancha y en las redes sociales. Rosario Central venció 2-1 como visitante a Racing y el campeón del mundo dio la nota al abrir el marcador con un auténtico golazo de jugada a los 24 minutos del primer tiempo.

Ya en el complemento, en los instantes finales del cotejo, Jorge Almirón decidió sustituirlo. Mientras le cedía la cinta de capitán a Franco Ibarra, al oír su nombre en la voz del estadio, la hinchada blanquiceleste le dedicó una fuerte y ensordecedora silbatina al Fideo, que se extendió hasta que abandonó el campo de juego y se sentó en el banco de suplentes.

La hinchada de Racing silbó a Di María La hinchada de Racing silbó a Di María Si bien es lo más natural del mundo este tipo de reacciones del público contra un futbolista rival, más si es una de las figuras y/o tuvo una actuación destacada, en este caso particular hizo algo de ruido que fuera contra un ídolo deportivo universal en Argentina como es Angelito. Además, esto se da en el marco de la polémica que rodea al Canalla desde el año pasado con los arbitrajes y el insólito título de Liga que le otorgaron.

El descargo en redes de Jorgelina Cardoso, la esposa de Di María Las imágenes del Cilindro rápidamente se viralizaron en los medios de comunicación y redes sociales, generando todo tipo de reacciones. Entre ellas se destaca la de Jorgelina Cardoso que, fiel a su estilo cada vez que apuntan contra su compañero de vida, alzó la voz con un contundente posteo en su cuenta de Instagram: "Te muestran los silbidos al salir de la cancha, pero nadie te muestra los aplausos de la gente de Racing en el calentamiento", comenzó el descargo.

Posteo Jorgelina Cardoso Di María Racing El posteo de Jorgelina Cardoso y el comentario de Ángel Di María. Captura @jorgelinacardoso26 "Te hablan de la mala onda de Estudiantes, pero nadie sabe la cantidad de pinchas que te dijeron 'no somos todos iguales, te amamos, crack'. Te hacen querer odiar a los de Newell's y no hay día de tu vida que no te cruces un leproso y te llene de halagos. Ese aplauso en el Coloso que nadie esperaba pasó y fue hermoso para Rosario. Te quieren hacer creer que Boca y River tampoco te quieren y muchísimos bosteros y millonarios te dicen cosas hermosas en la cara", continuó en la misma sintonía.