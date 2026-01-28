Rosario Central derrotó 2-1 a Racing en el Cilindro con un gol espectacular de Ángel Di María

Racing perdió esta noche como local por 2 a 1 frente a Rosario Central , en el marco de la segunda fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026.

En el estadio Presidente Perón de Avellaneda, el delantero y capitán Ángel Di María abrió el marcador a los 24 minutos del primer tiempo y Alejo Véliz amplió la ventaja a los 35 minutos.

Sobre el final del primer tiempo, a los 46 minutos, el delantero Adrián Martínez descontó para la Academia. Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas sumó su segunda derrota consecutiva en este Torneo Apertura y aún no tiene puntos en el certamen.

El delantero Alejo Véliz marcó el 2-0 para Rosario Central ante Racing a los 35 minutos del primer tiempo.

Golazo de Di María para abrir la cuenta en Avellaneda

Tras una larga revisión del árbitro Fernando Echenique en el VAR, el delantero Adrián Martínez descontó para Racing ante Rosario Central a los 46 minutos del primer tiempo.

¡POTRERO PURO! Di María arrancó la jugada con una gran corrida, le cedió la pelota a Campaz y el colombiano asistió a Alejo Véliz para que marque el 2-0 de Rosario Central vs. Racing.

Maravilla Martínez descontó de cabeza para Racing

APARECIÓ EL GOLEADOR: Maravilla Martínez ganó por arriba tras el centro de Solari y firmó el 1-2 de Racing vs. Rosario Central.



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026

En la próxima fecha, visitará el estadio José Dellagiovanna para enfrentar a Tigre el lunes desde las 19:45. Por su parte, los de Jorge Almirón consiguieron su primer triunfo en este Torneo Apertura y suma sus primeros tres puntos.

En la próxima fecha, recibirá a River el domingo a las 21:30 en el estadio Gigante de Arroyito.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Racing Club vs Rosario Central