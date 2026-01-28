Rosario Central derrotó 2-1 a Racing en el Cilindro con un gol espectacular de Ángel Di María
En un partidazo en Avellaneda, Rosario Central derrotó a Racing 2-1 con goles de Di María y Véliz. Maravilla Martínez descontó para los de Costas.
Racing perdió esta noche como local por 2 a 1 frente a Rosario Central, en el marco de la segunda fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026.
En el estadio Presidente Perón de Avellaneda, el delantero y capitán Ángel Di María abrió el marcador a los 24 minutos del primer tiempo y Alejo Véliz amplió la ventaja a los 35 minutos.
Te Podría Interesar
Sobre el final del primer tiempo, a los 46 minutos, el delantero Adrián Martínez descontó para la Academia. Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas sumó su segunda derrota consecutiva en este Torneo Apertura y aún no tiene puntos en el certamen.
El golazo de Ángel Di María para el 1-0 de Central
El delantero Alejo Véliz marcó el 2-0 para Rosario Central ante Racing a los 35 minutos del primer tiempo.
Alejo Véliz marcó el 2-0 tras un contragolpe fulminante
Tras una larga revisión del árbitro Fernando Echenique en el VAR, el delantero Adrián Martínez descontó para Racing ante Rosario Central a los 46 minutos del primer tiempo.
Maravilla Martínez descontó de cabeza para Racing
En la próxima fecha, visitará el estadio José Dellagiovanna para enfrentar a Tigre el lunes desde las 19:45. Por su parte, los de Jorge Almirón consiguieron su primer triunfo en este Torneo Apertura y suma sus primeros tres puntos.
En la próxima fecha, recibirá a River el domingo a las 21:30 en el estadio Gigante de Arroyito.
Fuente: NA