Boca visita a Unión de Santa Fe con el objetivo de volver a sumar de a tres: hora y cómo ver en vivo

Tras empatar el clásico con San Lorenzo, Boca visita al Tatengue en el 15 de Abril en un duelo de alto voltaje por la fecha 11 del Torneo Apertura.

Boca visita a Unión de Santa Fe con el objetivo de volver a la senda d ela victoria.

Boca Juniors tendrá una peligrosa visita este domingo ante Unión de Santa Fe, por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura, que podría ser clave para la continuidad de su director técnico, Claudio Úbeda.

El encuentro, que está programado para las 22, se llevará a cabo en el Estadio 15 de Abril y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Yael Falcón Pérez, quien contará con la colaboración desde el VAR de Lucas Novellli.

Boca Juniors necesita retomar la senda del triunfo Boca llega a este encuentro envuelto en dudas, luego de la igualdad en la última fecha como local frente a San Lorenzo, que representó su cuarto empate consecutivo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera.

Gastón Hernández vs Boca Boca igualó 1-1 ante San Lorenzo en la Bombonera. Fotobaires El “Xeneize”, que solo ganó uno de sus últimos seis partidos, está séptimo en la Zona A con 13 puntos. Si bien está a solo dos unidades de la segunda posición, un resultado adverso podría dejar al equipo de La Ribera fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Unión buscará mantener su buen presente Unión, por su parte, tuvo un gran comienzo en este Torneo Apertura, donde marcha segundo en la Zona A con 15 puntos y mantiene más vigentes que nunca sus posibilidades de pelear por la primera posición.