Morena Beltrán fue lapidaria con Horacio Pagani por su comentario machista sobre las periodistas deportivas

Horacio Pagani reavivó una polémica que parecía superada en el periodismo deportivo argentino tras realizar una serie de comentarios considerados machistas en un programa de televisión, donde cuestionó el rol de las mujeres en el fútbol y en la cobertura mediática.

Las declaraciones generaron un inmediato repudio en redes sociales y en distintos ámbitos del deporte, especialmente porque apuntaron contra un proceso de inclusión que en los últimos años permitió una mayor presencia femenina en transmisiones, coberturas y análisis.

En ese contexto, quien salió al cruce fue Morena Beltrán , periodista de ESPN y una de las figuras jóvenes más reconocidas del medio, que recientemente hizo historia al participar como comentarista en la transmisión de Argentinos Juniors-Sarmiento de Junín.

En el programa Bendita, Pagani ironizó sobre la presencia femenina en el fútbol y lanzó: "Que llenen los estadios de mujeres y barras de mujeres". Luego agregó: "El fútbol es masculino esencialmente. Hay una historia de 200 años de fútbol masculino, entonces no se metan las mujeres que no juegan al fútbol".

Lejos de moderar su postura, concluyó con otra frase que profundizó la controversia: "El feminismo está todo bien, somos todos iguales, pero al fútbol dejen jugar a los tipos. Tienen que entender, no gustarle. Para entender el juego no tienen que gustar, tienen que entender".

La respuesta de Morena Beltrán: “Esa discusión atrasa”

En diálogo con Urbana Play, Beltrán fue contundente al responderle al periodista: "No importa si hace 200 años el fútbol era esencialmente masculino. Cuando escucho declaraciones así me dan un poco de penita, y lo lamento más por chicas que están empezando, que no están tan curtidas o que están recién en sus primeros pasos".

La comunicadora remarcó que, en su caso, se siente preparada para enfrentar este tipo de situaciones: "A mí la verdad por suerte me agarra armada, yo estoy segura de lo que hago, lo hago hace un montón de tiempo y siempre tuve claro que mi vocación era esta. Siempre estuve vinculada al deporte, pero no esencialmente al fútbol, pero ya desde los 14, 15 ahí ya sí como que fue lo que más me quedó".

Beltrán también apuntó contra la reiteración de este tipo de conductas: "Evidentemente lo de él no es un personaje, porque en el último tiempo ha dicho cosas sin ningún tipo de filtro que no son cómodas de escuchar o de ver. Tampoco me tomo personal si él se saca con los tipos también (...) hay escenas que tampoco está bueno verlas".

Pagani pidió disculpas

Tras la repercusión, Pagani pidió disculpas públicas: "Pido perdón si alguna persona del sexo femenino se enojó. Con todo respeto, que lo único que dije ayer cuando mi compañero el Negro Bulos dijo que debutó con esta chica Morena Beltrán, que me parece una excelente periodista, dijo que era talentosa y que era joven. Yo lo que dije es que la juventud no es una virtud, es una condición".

Luego completó: "Después cuando Estefi (Berardi, panelista de Bendita) dijo que tiene más mujeres relatando... cuando exageró dije 'bueno que sean todas mujeres', nada más que eso dije señores. No tengo nada en contra las mujeres ¿Quién dijo que no quiero a las mujeres? Amo a las mujeres. No importa el género, importa quién lo hace bien. Hay un montonazo, miles de periodista que son de madera".

Mientras tanto, Beltrán cerró su postura con una reflexión que sintetizó el debate: "Lo lamento por él, que no pueda aceptar una realidad que ya cambió. Tener esa discusión atrasa, es una cagada. Por eso digo, a mí me agarra súper armada, hay pibas que por ahí tienen 17, 18 años que siguen leyendo estas cosas y quieren cagar a tiros a todos".