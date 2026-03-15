El reconocimiento de Pierre Gasly a Colapinto tras finalizar 6° en el GP de China: "Hizo un muy buen trabajo"
Pierre Gasly volvió a sumar puntos para Alpine y en gran parte se lo debe al piloto argentino. Es por ello que así lo reconoció ante la prensa.
Pierre Gasly sigue dándole alegrías a Alpine. Tras un gran comienzo en Australia, el piloto francés volvió a sumar puntos en Shanghái tras un meritorio sexto puesto en el Gran Premio de China.
Una parte de este resultado se debe a la gran clasificación que hizo Pierre y la otra a su compañero de box, Franco Colapinto, quien además de ganar sumado su primer punto como piloto del equipo francés, también ayudó a Gasly con sus excelentes técnicas para defenderse de sus rivales.
En un momento de la carrera, el expiloto de Alpha Tauri venía batallando con Ocon y Colapinto con Bearman. El argentino perdió su lugar con el británico, pero cuando tenía al francés por detrás suyo, hizo una gran maniobra en la que dejó pasar a su compañero de equipo y le impidió al de Haas adelantarlo.
El reconocimiento de Pierre Gasly a Franco Colapinto por su gran defensa con Ocon
Luego de la carrera, el número 10 reconoció el gran trabajo del piloto argentino en la rueda de prensa y así lo expresó: “Debo decir que Franco hizo un muy buen trabajo porque Ocon me estuvo bloqueando durante mucho tiempo, pero en esto Franco logró defender bien y logré adelantar a Esteban cuando estaban peleando así que eso fue bueno y luego empuje como un animal hasta el final” sentenció.
Este es un claro ejemplo de cómo un trabajo en equipo puede hacer que una escudería siga sumando puntos de cara a lo que se viene. Con la mente puesta en el Gran Premio de Japón (fin de semana del 27 al 29 de marzo), ambos pilotos de Alpine buscarán mantener este gran presente en un trazado histórico y difícil como lo es Suzuka.