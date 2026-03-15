El reconocimiento de Pierre Gasly a Colapinto tras finalizar 6° en el GP de China: "Hizo un muy buen trabajo"

Pierre Gasly volvió a sumar puntos para Alpine y en gran parte se lo debe al piloto argentino. Es por ello que así lo reconoció ante la prensa.

Pierre Gasly sigue dándole alegrías a Alpine. Tras un gran comienzo en Australia, el piloto francés volvió a sumar puntos en Shanghái tras un meritorio sexto puesto en el Gran Premio de China.

Una parte de este resultado se debe a la gran clasificación que hizo Pierre y la otra a su compañero de box, Franco Colapinto, quien además de ganar sumado su primer punto como piloto del equipo francés, también ayudó a Gasly con sus excelentes técnicas para defenderse de sus rivales.

En un momento de la carrera, el expiloto de Alpha Tauri venía batallando con Ocon y Colapinto con Bearman. El argentino perdió su lugar con el británico, pero cuando tenía al francés por detrás suyo, hizo una gran maniobra en la que dejó pasar a su compañero de equipo y le impidió al de Haas adelantarlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/allpainfanclub/status/2033129289432842390&partner=&hide_thread=false La batalla entre Colapinto, Ocon y Gasly.



Franco pone a Ocon en una situación complicada, deja pasar a Pierre, que adelanta a Ocon, y luego Franco adelanta a Ocon.



TEAM WORK pic.twitter.com/wZgCbL4I9b — Allpain Fan Club (@allpainfanclub) March 15, 2026 El reconocimiento de Pierre Gasly a Franco Colapinto por su gran defensa con Ocon Luego de la carrera, el número 10 reconoció el gran trabajo del piloto argentino en la rueda de prensa y así lo expresó: “Debo decir que Franco hizo un muy buen trabajo porque Ocon me estuvo bloqueando durante mucho tiempo, pero en esto Franco logró defender bien y logré adelantar a Esteban cuando estaban peleando así que eso fue bueno y luego empuje como un animal hasta el final” sentenció.