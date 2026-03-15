Esteban Ocon se disculpó con Franco Colapinto: así reaccionó el piloto argentino

Ocon impactó el Alpine del argentino desde atrás y ambos autos realizaron un trompo que –afortunadamente- no fue más que eso.

Sin embargo desde ese momento la carrera se volvió cuesta arriba para el argentino, que más tarde reconoció en conferencia que “el auto quedó con muchos daños”.

El incidente entre Franco Colapinto y Esteban Ocon en el GP de China

Ocon , que fue sancionado con 10 segundos de penalización por el incidente con Colapinto , reconoció de inmediato por radio que había sido su culpa. Y una vez concluida la competencia –que quedó en manos del joven Kimi Antonelli- se acercó a pedirle disculpas al oriundo de Pilar.

El intercambio se produjo mientras Franco hablaba con la prensa. En las imágenes se puede ver cómo Ocon se acerca resignado y ambos intercambian algunas palabras antes de que el francés se retire, mientras el piloto de Alpine parece seguir diciéndole algo.

Esteban Ocon se disculpó con Franco Colapinto tras la carrera en China Esteban Ocon se disculpó con Franco Colapinto tras la carrera en China

“El incidente con Franco fue culpa mía, ya me disculpé. Había un punto en juego, así que lo intenté. Me alegro de que no le haya arruinado del todo la carrera y de que Franco haya sumado un punto”, declaró el piloto de Haas ante los medios.

En tanto Colapinto, pese a haber sumado su primer punto con Alpine, se mostró decepcionado por el resultado aunque reconoció que fue una de sus mejores carreras.