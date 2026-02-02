Por qué Jaminton Campaz fue desafectado horas antes de Central-River, ante la sorpresa de los hinchas canallas

Jaminton Campaz iba a ser titular en el 0-0 ante River, pero fue dado de baja a último momento y su ausencia sorprendió a propios y extraños. ¿Qué pasó?

Campaz no jugó ante River y el motivo de su ausencia preocupa y mucho a los hinchas. Foto: archivo

El empate sin goles entre Rosario Central y River tuvo una baja que no pasó inadvertida. Jaminton Campaz, uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo rosarino y, por qué no, del fútbol argentino, fue desafectado a último momento y eso generó una grata sorpresa en el pueblo canalla.

El motivo por el que Jaminton Campaz no jugó en Central ante River A horas del partido por la fecha 3 del Torneo Apertura, el extremo colombiano salió de la nómina por una molestia muscular y eso cambio los planes de Jorge Almirón en el partido. Su reemplazante fue Enzo Copetti, por lo que el DT tuvo que retocar el esquema a un 4-3-1-2: el ex Racing y Alejo Veliz como dupla de ataque y Ángel Di María un poco más suelto haciendo las veces de enganche.

Newells Rosario Central 2025 Campaz.JPG Fotobaires Los lamentos de Di María y Almirón De hecho, el campeón del mundo habló después del 0-0 en el Gigante de Arroyito y, entre otras cosas, lamentó la ausencia del picante zurdo en la zona izquierda del ataque: "Nos faltó el Negro, para nosotros es fundamental. Tuvo una molestia y eso lo mató".

A su vez, el que se explayó al respecto el propio Almirón, quien fue detallista sobre la sensible baja de Campaz y explicó: "La lesión fue ayer, iba a ser titular. Se podía haber hecho estudios, pero preferimos que se los haga con más tranquilidad el lunes (hoy)".