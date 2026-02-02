Por qué Jaminton Campaz fue desafectado horas antes de Central-River, ante la sorpresa de los hinchas canallas
Jaminton Campaz iba a ser titular en el 0-0 ante River, pero fue dado de baja a último momento y su ausencia sorprendió a propios y extraños. ¿Qué pasó?
El empate sin goles entre Rosario Central y River tuvo una baja que no pasó inadvertida. Jaminton Campaz, uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo rosarino y, por qué no, del fútbol argentino, fue desafectado a último momento y eso generó una grata sorpresa en el pueblo canalla.
El motivo por el que Jaminton Campaz no jugó en Central ante River
A horas del partido por la fecha 3 del Torneo Apertura, el extremo colombiano salió de la nómina por una molestia muscular y eso cambio los planes de Jorge Almirón en el partido. Su reemplazante fue Enzo Copetti, por lo que el DT tuvo que retocar el esquema a un 4-3-1-2: el ex Racing y Alejo Veliz como dupla de ataque y Ángel Di María un poco más suelto haciendo las veces de enganche.
Los lamentos de Di María y Almirón
De hecho, el campeón del mundo habló después del 0-0 en el Gigante de Arroyito y, entre otras cosas, lamentó la ausencia del picante zurdo en la zona izquierda del ataque: "Nos faltó el Negro, para nosotros es fundamental. Tuvo una molestia y eso lo mató".
A su vez, el que se explayó al respecto el propio Almirón, quien fue detallista sobre la sensible baja de Campaz y explicó: "La lesión fue ayer, iba a ser titular. Se podía haber hecho estudios, pero preferimos que se los haga con más tranquilidad el lunes (hoy)".
Así las cosas, el colombiano de 25 años, que venía dar una asistencia en la victoria 2-1 ante Racing en el Cilindro, pasará por la clínica en estas horas para constatar el grado de la lesión. Luego, se prevé que Central haga público su parte médico. A esperar.