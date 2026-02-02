Luciano Vietto subió una foto en cueros tras su enojo con ESPN por una imagen que lo desfavorecía: "Bien jugado"

Tras el picante cruce en redes con el canal de deportes, Vietto cumplió su promesa y mostró su impecable estado físico. Esta vez, la historia fue distinta.

Luciano Vietto le cerró la boca a ESPN tras la foto que no lo favorecía desde lo físico. El divertido cruce.

Luego de su sorpresiva salida de Racing, Luciano Vietto hizo su presentación oficial como nuevo jugador de San Lorenzo en lo que fue una tarde perfecta en el Nuevo Gasómetro. El equipo de Damián Ayude le ganó 1-0 a Central Córdoba, cosechó su segundo triunfo consecutivo en el Torneo Apertura y llega afilado al clásico con Huracán.

El delantero de 32 años jugó los últimos 20 minutos del partido, cuando ingresó por Facundo Gulli para sellar tres puntos importantísimos. No obstante, el ex Al Hilal también fue noticia por su tremendo cruce con ESPN en redes sociales.

La picante respuesta de Luciano Vietto a ESPN tras la foto que lo desfavorecía Resulta que, en la previa al duelo ante el Ferroviario, el canal deportivo subió una foto de Vietto haciendo la entrada en calor desde un ángulo que no lo favorecía para nada y generó preocupaciones por su estado físico. "Chúpame la p*** ESPN mañana te subo una foto en cuero vas a ver!!!", respondió el jugador en su cuenta de X, en un tono picante y a la vez jocoso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lucianovietto/status/2017791422422773992?s=48&partner=&hide_thread=false Chúpame la p*** ESPN mañana te subo una foto en cuero vas a ver !!! — Luciano Vietto (@LucianoVietto) February 1, 2026 Y lo prometido es deuda, porque el atacante del Ciclón esperó al domingo por la noche para cumplir con su palabra: sin remera, subió una historia de Instagram frente a una parrilla encendida sosteniendo una tabla junto a dos tiras de asado, con una sonrisa de oreja a oreja. La postal no tardó en viralizarse, aunque no terminó ahí.

El delantero cumplió con la foto prometida y abrió un nuevo capítulo Minutos más tarde, ESPN tuiteó la imagen y la acompañó con un comentario en señal de reivindicación: "Festejando su debut con triunfo en San Lorenzo, Lucho Vietto prendió la parrilla y hay ASADO de domingo por la noche... ¡Planazo!". Esta vez, la respuesta del delantero fue más que positiva: "Jajaja, bien jugado el ida y vuelta, siempre con buena onda", expresó, poniéndole fin a un cruce que nadie esperaba.