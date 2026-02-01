Luciano Vietto insultó a un canal de deportes por una foto que no lo favorecía: "¡Chupame la p...!"

Vietto explotó en redes con un mensaje irónico y desafiante contra ESPN, que se viralizó tras la victoria de San Lorenzo y abrió debate.

Luciano Vietto quedó en el centro de la escena mediática por un episodio que poco tuvo que ver con lo futbolístico. En la noche del sábado, el atacante de San lorenzo utilizó sus redes sociales para realizar un descargo explosivo, con un tono desafiante y cargado de ironía, que no tardó en captar la atención de hinchas y usuarios.

Recién en el segundo tramo del mensaje quedó claro el destinatario. A través de su cuenta personal de X (ex Twitter), el exdelantero de Racing apuntó de manera directa contra ESPN con una frase contundente y explícita. El tuit, acompañado por emojis de risa, decía textualmente: “Chúpame la p* ESPN mañana te subo una foto en cuero vas a ver !!! ”**.

El tuit de Luciano Vietto post victoria de San Lorenzo ante Central Córdoba La publicación se difundió rápidamente y generó todo tipo de reacciones. Aunque el futbolista no brindó detalles sobre el origen de su enojo, el posteo apareció luego de distintos análisis y comentarios televisivos relacionados con su rendimiento y la actualidad de San Lorenzo, lo que llevó a muchos a interpretar el mensaje como una respuesta a críticas recibidas desde la señal deportiva.

Chúpame la p*** ESPN mañana te subo una foto en cuero vas a ver !!! — Luciano Vietto (@LucianoVietto) February 1, 2026 En pocos minutos, el tuit se volvió viral. Hinchas del Ciclón salieron a respaldar al jugador, mientras que otros usuarios cuestionaron el tono del mensaje. Como suele ocurrir en estos casos, tampoco faltaron las bromas y los memes que circularon en redes sociales.