El Atlético de Madrid va por otro jugador de la Selección argentina: piden ¡40 millones de euros!

El Atlético de Madrid busca sumar un séptimo futbolista argentino a sus filas y el club dueño de su pase exige una elevada suma millonaria.

El Atlético de Madrid puede jactarse de ser el club con mayor cantidad de futbolistas de la Selección argentina en todo el mundo. En total son 6: Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Julián Álvarez, Nicolás González y Giuliano Simeone. Pero tal parece ser que para el Cholo esta media docena todavía no es suficiente.

El Colchonero está teniendo un serio déficit ofensivo en los últimos meses, en gran parte por la inédita sequía de la Araña, que está con la pólvora mojada. Ante este complicado escenario, la directiva rojiblanca está analizando alternativas para el ataque y tiene como prioridad a otro hombre de la Scaloneta.

El Atlético de Madrid quiere al Flaco López José Flaco López Palmeiras Palmeiras pide 40 millones de euros por José López. @Palmeiras Se trata de José López, el delantero estrella del Palmeiras que, producto de sus grandes rendimientos y números en el Brasileirao y la Copa Libertadores en 2025, se ganó un lugar en las últimas convocatorias de la Albiceleste para las más recientes fechas de amistosos. Tuvo su debut en el 6-0 contra Puerto Rico en octubre (en el que dio una asistencia) y volvió a sumar minutos en noviembre frente a Angola.

Desde el Verdao, en donde el Flaco es uno de los futbolistas mejor valorados y más queridos por los hinchas, ya establecieron desde el año pasado, cuando los primeros clubes europeos comenzaron a posar sus ojos en él, el precio de 40 millones de euros. El mismo sigue vigente en este 2026 y están dispuestos a negociar su salida si el Atlético paga dicha suma.