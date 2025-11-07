¡Ufff! El tremendo precio que le puso Palmeiras al Flaco López ante el interés de varios clubes

Ante la posibilidad de que varios equipos europeos vengan a la carga por José López, el Palmeiras de Abel Ferreira decidió blindarlo con una cifra exorbitante.

El tremendo precio que le puso Palmeiras a José López ante el interés de varios clubes.

Uno de los grandes delanteros de Sudamérica es José López. El Flaco, quien estuvo en la órbita de River en algunos mercados de pases, es una de las figuras del Palmeiras finalista de la Copa Libertadores y líder del Brasileirao. Además, este gran presente le valió para ser convocado por Lionel Scaloni a la Selección argentina.

Con el mercado de pases asomándose, el ex Lanús es uno de los que estará en la órbita de varios gigantes del Viejo Continente y ante la posibilidad de que se lo lleven por un precio bajo, el elenco paulista tomó nota y decidió ponerle un precio de venta top a su delantero estrella.

El tremendo precio que le puso Palmeiras al Flaco López Según informó ESPN Brasil, el Palmeiras tasó al Flaco López en 40 millones de euros, teniendo en cuenta el posible interés de los equipos europeos en él. Además, la cifra que le pusieron tiene una explicación y es que durante 2025, el delantero lleva 25 goles en 53 partidos con su club (incluyendo todas las competencias).

image Palmeiras tasó al Flaco López en 40 millones de euros. Foto: @Palmeiras Tras haber sido convocado en dos ocasiones seguidas por la Selección Argentina, el Flaco López sueña con disputar el próximo Mundial. En paralelo, en Palmeiras destacan su excelente presente y, luego de que clubes como River y Boca mostraran interés en ficharlo, se alistan para recibir propuestas desde el extranjero.

Palmeiras venció al Santos en el clásico opuesto y recuperó la cima del Brasileirao El pasado jueves por la noche, los dirigidos por Abel Ferreira se impusieron por 2-0 ante el Peixe, que jugó sin Neymar, con un doblete de Vitor Roque (uno con asistencia del Flaco) y de esta manera recuperó la cima del Brasileirao, torneo que pelea mano a mano con el Flamengo, su rival en la final de la Libertadores.