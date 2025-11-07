Colapinto será anunciado de manera oficial como segundo piloto de la escudería francesa y ahora solo restan definir tres butacas para la parrilla del 2026.

Con Franco Colapinto confirmado en Alpine, cómo será la parrilla de la temporada 2026 en la Fórmula 1

A falta de la confirmación oficial de Alpine, Franco Colapinto seguirá corriendo en la Fórmula 1. El anuncio se hará este viernes o el sábado a más tardar en el Gran Premio de Brasil y allí la escudería francesa anunciará al piloto argentino como el compañero de Pierre Gasly para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Ahora, con el pilarense confirmado, ya son 17 las butacas ocupadas y solo restan definir tres lugares para la parrilla del 2026. Cabe destacar que FC43 tuvo rivales por el segundo asiento de Alpine como fueron Valtteri Bottas (Briatore había averiguado en Mercedes por él) y de Sergio Pérez (el mexicano llamó al mandamás de Alpine para preguntar por la butaca vacía). Finalmente, ambos corredores serán parte de Cadillac Motorsport, la nueva escudería que se suma para la próxima temporada.

franco colapinto Franco Colapinto será anunciado de manera oficial como el segundo piloto de Alpine para 2026. Instagram @alpinef1team Las tres butacas que restan definir para la temporada 2026 Por otro lado, los tres lugares que restan definir son los dos pilotos de Racing Bulls y la gran incógnita de todas, ¿quién será el compañero de Max Verstappen en Red Bull? Pues bien, tras los malos rendimientos de Yuki Tsunoda durante los últimos Grandes Premios, la escudería austríaca ascendería a Isack Hadjar, actual piloto de Racing Bulls, para que comparta box con el tetracampeón del mundo de la Fórmula 1.

Por su parte, en el equipo B de la marca energética se mantendría el neozelandés Liam Lawson y su compañero sería otro integrante de la academia de Red Bull, el inglés Arvid Lindblad, debilidad de Helmut Marko, el asesor especial de la escudería.