San Lorenzo le ganó 1-0 a Central Córdoba y llega entonado al clásico contra Huracán
San Lorenzo superó por la mínima a Central Córdoba de Santiago del Estero con un gol de Gregorio Rodríguez a los 55 minutos.
Por la fecha 3, San Lorenzo consiguió su segunda victoria consecutiva al ganarle por 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero como local y alcanzó provisoriamente el primer puesto de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, aunque lo comparte con Lanús y Vélez.
El mediocampista, Gregorio Rodríguez, que fue refuerzo en este mercado de pases, marcó el único gol del partido a los 10 minutos del segundo tiempo y decretó así su debut en la red con la camiseta del club de Boedo.
El Ciclón empezó bien, con más juego en campo del Ferroviario y con mucha movilidad de Alexis Cuello entre los defensores para generar peso en la ofensiva, aunque la más clara estuvo en los pies de Ezequiel Cerutti; no obstante, el extremo estaba adelantado en la definición.
Los siguientes minutos tuvieron un bajón importante en el juego y en el dominio del local, ya que Central Córdoba comenzó a ganar un poco más la pelota y a animarse, pero San Lorenzo liberó espacios y le permitió aproximarse al arco defendido por el paraguayo Orlando Gill.
Una molestia del colombiano Jhohan Romaña, quien no llegó a las últimas jugadas pero hizo un gran trabajo en el primer tiempo, asustó al entrenador Damián Ayude pero mantuvo su firmeza hasta el cierre de la primera etapa.
A los 10 minutos de la segunda etapa, el cuadro azulgrana salió a comerse la cancha y tras un desborde de Cerutti y una gran jugada con un enganche y asistencia de Cuello, Gregorio Rodríguez puso su primer gol en el club y abrió el marcador en el Nuevo Gasómetro.
San Lorenzo controló muy bien en el resto del complemento, aunque con más presencia en su campo y a la espera del error del rival, sin embargo puso bien el cerrojo con los cambios y aguantó el 1-0 hasta el cierre del partido.
De este modo, los de Damián Ayude llegan entonados al clásico contra Huracán por la fecha 4 del Aperura.
Fuente: NA