San Lorenzo fue goleado 5-2 por Defensa en el Nuevo Gasómetro y complicó más su difícil presente

Con goles de Pereyra, Gutiérrez, Molinas, Hausch y Barbona, el Halcón vapuleó a San Lorenzo, que descontó vía Auzmendi. ¿Qué pasará con Damián Ayude?

El defensor Guzmán Corujo se lamenta por la ocasión perdida frente a Defensa y Justicia.

San Lorenzo cayó 5-2 frente a Defensa y Justicia en el Estadio Pedro Bidegain por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol y complicó aún mas su crítico presente institucional y deportivo.

Al minuto de juego, el Halcón abrió el marcador con el gol del ex San Lorenzo, Elías Pereyra. Tras un desborde a fondo por la derecha del uruguayo Juan Gutiérrez, el delantero metió el centro al segundo palo para el formado en el Ciclón que remató cruzado y cumplió con la ley del ex, poniendo el 1-0.

El gol de Elías Pereyra para el 1-0 de Defensa frente a San Lorenzo El golazo de Defensa y Justicia frente a San Lorenzo El golazo de Defensa y Justicia frente a San Lorenzo. TNT Sports A los 44 minutos, Defensa y Justicia amplió la ventaja con el tanto de Gutiérrez. Tras una serie de toques, Elías Pereyra tocó en corto para el desborde de Héctor David Martínez por la derecha que metió el centro al área chica donde apareció el uruguayo y anotó el segundo gol de la tarde.

Juan Gutiérrez marcó el 2-0 del Halcón de Varela ante San Lorenzo Embed ¡EL CICLÓN SE VA AL VESTUARIO PERDIENDO 2-0! Defensa y Justicio anotó el segundo y así fue la reacción de Ayude. ¿Qué hará el DT en el entretiempo? pic.twitter.com/7qjgrN4uSO — SportsCenter (@SC_ESPN) March 16, 2026 Rodrigo Auzmendi descontó para San Lorenzo Embed EN LA PRIMERA QUE TOCÓ, AUZMENDI DESCUENTA PARA SAN LORENZO



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Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite pic.twitter.com/Iyd9XRkFYc — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 16, 2026 Hausch puso el 4-1 de Defensa y Justicia vs. San Lorenzo Embed ¡OTRA LEY DEL EX! Hausch puso el 4-1 de Defensa y Justicia vs. San Lorenzo #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite pic.twitter.com/JZtKSk961o — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 16, 2026 Noticia en construcción.