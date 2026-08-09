El desubicado posteo de Huracán luego de ganarle el clásico a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

En plena euforia por el triunfo como visitante frente al eterno rival, Huracán hizo una desafortunada publicación en sus redes sociales oficiales.

Huracán ganó 2-0 este sábado el clásico contra San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la fecha 4 del Torneo Clausura. Un triunfazo clave que le permite estirar su invicto ante su eterno rival a 8 partidos y romper una racha de casi ¡25 años! sin poder vencerlo en como visitante -la última vez había sido en diciembre de 2001-.

Por supuesto, este gran resultado se festejó con gran algarabía y el cuadro de Parque Patricios aprovechó las redes sociales para dedicarle unas cuantas chicanas al Ciclón. Y si bien es espera que en este tipo de encuentros las cargadas suban un poco de tono, hubo una en particular que más que picante terminó siendo desubicada.

El desubicado posteo de Huracán tras el triunfo en el Nuevo Gasómetro Che Marito, parece una villa esto... Es una villa pic.twitter.com/SRcO57ydG8 — CA Huracán (@CAHuracan) August 9, 2026 Es que en medio de la euforia, la cuenta oficial del Globo hizo una de más. Una de sus publicaciones, que consistía en un video del equipo entrando al campo de juego del Pedro Bidegain, lo adornaron con un desafortunado audio: "Che Marito, parece una villa esto... Es una villa", se escucha por encima del sonido de la hinchada azulgrana.

Esta frase, que figura también en el encabezado del posteo, es un diálogo sacado de la segunda temporada de la popular serie El Marginal entre los personajes de Diosito y Mario Borges. La misma fue aplicada para burlarse de la ubicación del estadio de San Lorenzo, construido en el Bajo Flores al lado del barrio de emergencia Padre Rodolfo Ricciardelli, más conocido como Villa 1-11-14.