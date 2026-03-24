La insólita respuesta del Gallego Insua sobre el penal no cobrado para Huracán ante Barracas

Rubén Darío Insua, DT de Barracas Central, evitó la polémica por el penal no cobrado para Huracán en el Ducó y dejó una frase llamativa.

Rubén Darío Insúa tuvo una llamativa respuesta cuando le preguntaron por el penal a Huracán que no sancionó Tello y generó mucha polémica en el Ducó.

Huracán y Barracas Central volvieron a quedar envueltos en la polémica tras una jugada discutida en el Ducó. En el tramo final del partido, un centro derivó en una mano de Damián Martínez dentro del área que todo el estadio reclamó como penal, pero ni el árbitro Facundo Tello ni el VAR intervinieron.

La acción generó fuertes protestas por parte del equipo local, que entendió que era una chance clara para quedarse con el triunfo. Según la explicación arbitral, la pelota habría impactado primero en la cabeza del defensor, lo que derivó en que la jugada no fuera sancionada.

Todo Huracán reclamó penal por esta mano del jugador de Barracas Central Embed ¿FUE PENAL? Todo Huracán reclama esta mano del jugador de Barracas Central #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/kjspYXquzr — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 24, 2026 Tras el partido, todas las miradas apuntaron a Rubén Darío Insua, entrenador de Barracas, quien fue consultado por la jugada. Lejos de meterse en la discusión, eligió esquivar el tema con una frase que sorprendió: “Prefiero opinar del partido, ya pasó de moda todo eso. El partido fue lindo. El equipo se está poniendo nuevamente competitivo como el año pasado. No vi nada y por más que la vea… el partido ya terminó y no me pagan para eso”.

La insólita respuesta de Insua sobre el penal no cobrado para Huracán El Gallego Insua no quiso hablar del penal no cobrado para Huracán El Gallego Insua no quiso hablar del penal no cobrado para Huracán ESPN Del otro lado, en Huracán no dudaron en cuestionar la decisión. El DT Diego Martínez fue contundente: “Revisamos y claramente es mano. El equipo mereció ganar”, sostuvo, en un cierre caliente de un partido que, otra vez, dejó más discusión que fútbol.