Un peso pesado aterriza en Mendoza y sacude la carrera por el banco de Gimnasia

Gimnasia ya dio vuelta la página. La salida de Ariel Broggi , oficializada este lunes por el club, abrió de lleno la carrera por el nuevo entrenador y hay un nombre que empieza a tomar cada vez más fuerza: Martín Palermo.

El ex delantero de Boca y Estudiantes de La Plata asoma como uno de los principales candidatos para hacerse cargo del equipo en un momento delicado. De hecho, en las próximas horas arribará a Mendoza para mantener una reunión cara a cara con la dirigencia del Lobo.

Desde el entorno del club son claros: el encuentro no significa que el acuerdo esté cerrado. Palermo forma parte de una lista de opciones que maneja el presidente, en medio de una búsqueda que apunta a encontrar un perfil capaz de enderezar el rumbo.

Sin embargo, su presencia en Mendoza marca que es un nombre que seduce y que está en la pole dentro de las alternativas.

Un perfil fuerte para un momento límite

Gimnasia necesita algo más que un entrenador. Necesita liderazgo, carácter y una reacción inmediata en lo futbolístico.

En ese contexto, Palermo aparece como una figura con peso propio, capaz de plantarse en un vestuario golpeado y asumir el desafío de mantener la categoría, el gran objetivo del club en este tramo de la temporada.

Martín Palermo DT de Fortaleza Martín Palermo hizo una gran campaña en Fortaleza y su nombre ya aparece en otros clubes para la próxima temporada. @FortalezaEC

La carrera sigue abierta

Mientras tanto, otros nombres siguen en carpeta y la dirigencia no descarta ninguna opción. La urgencia es clara, pero también la necesidad de no equivocarse en una decisión que puede marcar el futuro inmediato del equipo.

Por ahora, hay una certeza: Palermo ya está en juego. Y Gimnasia define su próximo paso.