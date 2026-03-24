La burla de Enzo Fernández a Cucurella tras la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España

En medio de la decepción por la cancelada Finalissima, apareció una frase de Enzo Fernández que descomprimió el clima y generó risas.

Enzo Fernández chicaneó a su compañero Marc Cucurella tras la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España.

La cancelación de la Finalissima entre la Selección argentina y España dejó sensaciones encontradas en el plantel de Lionel Scaloni. Sin embargo, en medio de ese contexto, Enzo Fernández le puso un toque de humor con una anécdota que involucra a su compañero en Chelsea, Marc Cucurella.

A su llegada a Ezeiza, el mediocampista reveló una charla con el lateral español que no pasó desapercibida. “Me dijo él que tenía un poco de miedo de jugar contra nosotros”, contó entre risas, en referencia al duelo que finalmente no se disputará.

La broma de Enzo Fernández a Cucurella por la Finalissima que no se jugó La chicana de Enzo Fernández a Cucurella por la Finalissima La chicana de Enzo Fernández a Cucurella por la Finalissima Telefé Más allá de la broma, el volante también lamentó la suspensión del encuentro ante el campeón de la Eurocopa. “Por los problemas que hubo no se pudo jugar. Así que ahora a disfrutar con los compañeros y afrontar los amistosos. Es una final. Espero algún día poder jugarla”, expresó.

En esa misma línea, le bajó el tono a las críticas por el nivel de los rivales en la fecha FIFA. “Cuando jugamos en la previa al Mundial tampoco hubo amistosos tan exigentes. Tratamos de tomar responsabilidad con el rival que sea y hacer lo mejor posible”, explicó, poniendo el foco en la preparación.