La frase "saca chapa" de Enzo Fernández sobre los flojos rivales de la Selección argentina antes del Mundial

Enzo Fernández fue directo al hablar de los amistosos previos a la Copa del Mundo y dejó una frase que abre el debate.

Enzo Fernández habló de los amistosos de Argentina y comparó la situación actual con la previa del Mundial de Qatar 2022.

Enzo Fernández ya está en el país y se sumó a los trabajos de la Selección argentina pensando en la próxima fecha FIFA y en la preparación rumbo al Mundial 2026. El volante del Chelsea se refirió a los rivales que tendrá el equipo de Lionel Scaloni y le bajó el tono a la discusión por su jerarquía.

Argentina enfrentará a Mauritania, el viernes 27 de marzo, y Zambia, el martes 31, en la Bombonera, compromisos ante selecciones muy menores, que quedaron lejos de disputar la próxima Copa del Mundo y que surgieron a último momento tras la suspensión de la Finalissima ante España. Ante esto, Enzo lo lamentó como casi todos sus compañeros en la llegada a Buenos Aires: "Sí, obviamente me hubiera gustado jugar la Finalissima, representar a mi país. Pero bueno, lamentablemente por los problemas que hubo no se pudo. Ahora hay que aprovechar los amistosos", dijo el mediocampista. Pero no fue crítico de los compromisos conseguidos.

Enzo Fernández relativizó los amistosos de Argentina y recordó la previa de Qatar 2022 Sobre el nivel de los adversarios elegidos para los amistosos en la fecha FIFA, el ex River sacó chapa: "Cuando jugamos previamente al Mundial de Qatar tampoco hubo rivales tan exigentes, pero bueno tratamos de tomar la responsabilidad con el rival que sea y hacerlo lo mejor posible".

Enzo Fernández se refirió a los partidos amistosos ante Mauritania y Zambia Enzo Fernández se refirió a los partidos amistosos ante Mauritania y Zambia ESPN Sin embargo, Enzo omitió un antecedente concreto: en 2022, la Selección jugó la Finalissima ante Italia, campeón de la Eurocopa 2021, el 1° de junio, cinco meses y medio antes del Mundial de Qatar. Luego de ese partido, los dirigidos por Scaloni sí enfrentaron a rivales de menor peso en la previa del torneo: Estonia (5-0), Honduras (3-0), Jamaica (3-0) y Emiratos Árabes Unidos (5-0). De hecho, Fernández debutó con Honduras y le bastaron un puñado de minutos para ganarse un lugar en la lista de la Copa del Mundo que ganó Argentina.