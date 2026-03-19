Con River, Racing y San Lorenzo, se sortea la Copa Sudamericana 2026: hora, TV y bombos

El Millonario y la Academia serán cabezas de serie e integrarán el bombo 1 mientras que el Ciclón y el Matador de Victoria estarán en el bombo 2. Por su parte, el Malevo y el Guapo, ambos equipos debutantes en el torneo internacionales, se ubicarán en el bombo 4.

De acuerdo al reglamento de Conmebol, no puede haber dos equipos de un mismo país en un mismo grupo a excepción de los cuatro conjuntos que cayeron en la Fase 3 de la Libertadores (Botafogo, Carabobo, O´Higgins y Juventud de Las Piedras).

El River del Chacho Coudet conocerá a sus tres rivales de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El evento que se llevará a cabo en la casa madre de la Conmebol se podrá ver en vivo por el canal oficial de la Conmebol en Youtube y a través de la pantalla de ESPN. En primer lugar se sorteará la Copa Sudamericana y luego la Copa Libertadores.

River

Atlético Mineiro

San Pablo

Racing

Gremio

Olimpia

Santos

América de Cali

Bombo 2

San Lorenzo

Bragantino

Palestino

Millonarios

Caracas

Vasco da Gama

Cienciano

Tigre

Bombo 3

Audax Italiano

Blooming

Puerto Cabello

Boston River

Montevideo City Torque

Deportivo Cuenca

Independiente Petrolero

Macará

Bombo 4

Alianza Atlético

Barracas Central

Deportivo Riestra

Recoleta

Botafogo

Carabobo

O’Higgins

Juventud de Las Piedras

¿Cuándo se pondrá en marcha la fase de grupos de la Sudamericana?

En sintonía con el calendario de la Libertadores, la fase de grupos se pondrá en marcha el martes 7 de abril con la primera jornada, dando inicio a la competencia. La segunda fecha se disputará entre el 14 y el 16 de abril, mientras que la tercera tendrá lugar del 28 al 30. Ya en mayo, el ritmo será sostenido: la cuarta jornada se jugará entre el 5 y el 7, la quinta entre el 19 y el 21, y la sexta y última fecha se llevará a cabo del 26 al 28, momento en el que quedarán definidos los equipos que avanzarán a la siguiente instancia.

La Copa Sudamericana se sortea al 18 de marzo Foto: Archivo La Copa Sudamericana ya tiene todo su calendario programado.

De cara a la etapa eliminatoria, el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana se realizará durante la semana del 6 de junio, delineando el camino hacia el título. Los cruces de octavos se disputarán entre el 11 y el 20 de agosto, seguidos por los cuartos de final, programados del 8 al 17 de septiembre. Las semifinales se desarrollarán entre el 14 y el 22 de octubre, mientras que la gran final, el partido decisivo del certamen, está fijada para el 21 de noviembre en Barranquilla.