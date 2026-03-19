Con River, Racing y San Lorenzo, se sortea la Copa Sudamericana 2026: hora, TV y bombos
Este jueves se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Sudamericana donde el Millonario, la Academia, el Ciclón y otros tres clubes argentinos conocerán a sus rivales.
Al igual que con la Libertadores, este jueves a las 20:00 (hora de Argentina) en Luque, Paraguay, River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas y Riestra conocerán a sus rivales para la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
El Millonario y la Academia serán cabezas de serie e integrarán el bombo 1 mientras que el Ciclón y el Matador de Victoria estarán en el bombo 2. Por su parte, el Malevo y el Guapo, ambos equipos debutantes en el torneo internacionales, se ubicarán en el bombo 4.
De acuerdo al reglamento de Conmebol, no puede haber dos equipos de un mismo país en un mismo grupo a excepción de los cuatro conjuntos que cayeron en la Fase 3 de la Libertadores (Botafogo, Carabobo, O´Higgins y Juventud de Las Piedras).
¿Cómo ver el sorteo de la Copa Sudamericana en vivo?
El evento que se llevará a cabo en la casa madre de la Conmebol se podrá ver en vivo por el canal oficial de la Conmebol en Youtube y a través de la pantalla de ESPN. En primer lugar se sorteará la Copa Sudamericana y luego la Copa Libertadores.
Los bombos de la Copa Sudamericana
Bombo 1
- River
- Atlético Mineiro
- San Pablo
- Racing
- Gremio
- Olimpia
- Santos
- América de Cali
Bombo 2
- San Lorenzo
- Bragantino
- Palestino
- Millonarios
- Caracas
- Vasco da Gama
- Cienciano
- Tigre
Bombo 3
- Audax Italiano
- Blooming
- Puerto Cabello
- Boston River
- Montevideo City Torque
- Deportivo Cuenca
- Independiente Petrolero
- Macará
Bombo 4
- Alianza Atlético
- Barracas Central
- Deportivo Riestra
- Recoleta
- Botafogo
- Carabobo
- O’Higgins
- Juventud de Las Piedras
¿Cuándo se pondrá en marcha la fase de grupos de la Sudamericana?
En sintonía con el calendario de la Libertadores, la fase de grupos se pondrá en marcha el martes 7 de abril con la primera jornada, dando inicio a la competencia. La segunda fecha se disputará entre el 14 y el 16 de abril, mientras que la tercera tendrá lugar del 28 al 30. Ya en mayo, el ritmo será sostenido: la cuarta jornada se jugará entre el 5 y el 7, la quinta entre el 19 y el 21, y la sexta y última fecha se llevará a cabo del 26 al 28, momento en el que quedarán definidos los equipos que avanzarán a la siguiente instancia.
De cara a la etapa eliminatoria, el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana se realizará durante la semana del 6 de junio, delineando el camino hacia el título. Los cruces de octavos se disputarán entre el 11 y el 20 de agosto, seguidos por los cuartos de final, programados del 8 al 17 de septiembre. Las semifinales se desarrollarán entre el 14 y el 22 de octubre, mientras que la gran final, el partido decisivo del certamen, está fijada para el 21 de noviembre en Barranquilla.